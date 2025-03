Le sélectionneur national a indiqué, hier, vouloir donner la chance à tous les joueurs sénégalais, quel que soit le championnat dans lequel ils évoluent. Pour Pape Thiaw, seule la performance donne droit à une sélection.

Pape Thiaw a commencé à imprimer sa marque sur l’équipe nationale du Sénégal. Pour sa première liste en tant que sélectionneur national principal, l’ancien attaquant des Lions a ouvert grandement la porte de la Tanière à de nouvelles recrues. Sur les six novices, quatre sont des binationaux : Yehvan Diouf, Antoine Mendy, Ilay Camara et Assane Diao.

Selon lui, tous les joueurs sénégalais ont droit à une sélection, où qu’ils soient. ‘’Je n’aime pas qu’on parle de binationaux, de locaux, des choses comme ça. Pour moi, c’est des Sénégalais. Tout le monde est sénégalais. Donc, il faut aller les démarcher, il faut aller leur parler et leur présenter le projet et voir aussi leur état d’esprit, leur envie de porter ce maillot. Pour moi, c'est le plus important’’.

D’ailleurs, l’ancien entraineur de Niary Tally a effectué une tournée internationale pour prospecter ces joueurs, dès sa prise de fonction. ‘’J’ai fait une tournée enrichissante en allant voir les joueurs. J’ai rencontré beaucoup de joueurs et aussi, je suis parti voir certains de mes cadres et on a bien discuté, parce que je viens de prendre les rênes en tant que sélectionneur national. Il fallait bien présenter mon projet et indiquer où je veux conduire cette équipe et avec qui je veux y aller,’’ a confié Pape Thiaw.

Le technicien a rassuré sur la motivation des joueurs à rejoindre la sélection nationale, malgré la réticence de certains qui espèrent jouer avec leur pays d’adoption. ‘’C’est sûr, il y en a que j’ai rencontrés et qui ne sont pas là parce qu’il fallait tenir un discours pour leur montrer aussi qu’on les suit et que tout le monde aura sa chance. Comme on dit, une sélection, c’est une question de timing et aussi parfois il y a des choix, des rencontres qui font qu’on a besoin de ces éléments que d’autres. D’après eux, tout est OK. Ils sont prêts à représenter le Sénégal et ça, c’est extraordinaire. Nos enfants qui sont à l’extérieur ont envie d’être avec nous’’.

Amateur du foot local

Pour cette fenêtre de mars, le sélectionneur national a convoqué un joueur du championnat local, en l’occurrence Richard Sagna. L’attaquant de l’AS Douanes est le meilleur buteur de la Ligue 2, avec 9 réalisations. ‘’C’est un joueur qui a montré de très belles choses, qui est constant, qui montre des choses merveilleuses. Je le suis depuis un bon bout de temps, parce que je le connais’’, a indiqué le coach, qui a assuré qu’il y a de ‘’bons joueurs chez nous’’. Seulement, il n’est pas question pour lui de convoquer des joueurs pour juste leur faire plaisir. Car, a-t-il insisté, le seul critère valable est le ‘’mérite’’. ‘’Demain, si je dois appeler sept locaux, ils seront sept locaux sur la liste. C’est comme ça que je fonctionne. Donc, je pense que tout Sénégalais le mérite et je l'ai dit. La sélection, c'est une question de timing. Maintenant, on ne peut pas appeler tout le monde. On sait que la porte est ouverte à tout le monde et c'est aux joueurs de travailler dans ce sens’’.

LOUIS GEORGES DIATTA