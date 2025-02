Le sélectionneur national Pape Thiaw continue de rentabiliser sa tournée européenne. Ce mercredi, des médias sportifs sénégalais et belges annoncent que le latéral droit du Standard de Liège, Ilay Camara, change sa nationalité sportive et va être convoqué en mars pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde avec le Sénégal.

Après le portier du Stade de Reims Yehvann Diouf, un autre binational décide de rejoindre la sélection sénégalaise. L’arrière droit du Standard de Liège, Ilay Camara, opte pour les Lions du Sénégal au détriment de la Belgique. En tournée en Europe pour rencontrer les joueurs d’origine sénégalaise pouvant apporter un plus à la Tanière, le sélectionneur Pape Thiaw réussit à convaincre le joueur de 22 ans qui était jusque-là convoqué avec les Diables Rouges espoirs. Son changement de nationalité sportive serait effectif en fin de semaine. Il connaîtra alors sa première convocation en mars, dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

À seulement 22 ans, Ilay est parmi les latéraux-ailiers les plus performants de Pro Jupiler League (Belgique).

La saison de la confirmation

Prêté par le RWD Molenbeek, le Belgo-Sénégalais réalise une saison régulière correcte avec le Standard de Liège (7e de Jupiler League). En 27 journées, Ilay a disputé 23 rencontres pour 21 titularisations et deux passes décisives. La saison dernière, pour sa première campagne comme professionnel du côté de Molenbeek, le joueur formé au RSC Anderlecht était parmi les meilleurs à son poste. En 21 titularisations, Ilay inscrivait 3 buts et délivrait 6 passes décisives. Ceci ne suffisait pas pour permettre à son club de se maintenir. Heureusement que le Standard flaire le bon coup et lui permet de rester en première division. Depuis le début de la saison, il confirme tout le talent qu’il a montré lors de la campagne écoulée.

Polyvalent, Ilay est capable d’évoluer sur les deux côtés et surtout de jouer comme latéral ou comme ailier. Cette flexibilité tactique lui permet d’être aligné en tant que droitier comme arrière gauche alors qu’il est arrière droit de formation (poste qu’il a occupé la saison dernière). Bien qu’il soit déporté sur le côté gauche, il demeure parmi les meilleurs de la Pro League. Au-delà de ses deux passes décisives, ce qui fait de lui le septième meilleur passeur chez les milieux latéraux gauches. Il est dans le top 5 des milieux latéraux gauches sur plusieurs compartiments du jeu. Il est celui qui gagne le plus de penalties (4), quatrième en matière de passes clés par match (1,4), troisième en matière de longs ballons précis (1,9), troisième en matière de dribbles réussis par match (1,3), quatrième en matière d’interceptions par match (0,8) et cinquième en matière de dégagements par match (1,9).

‘’Je sais parfaitement ce qu’on attend de moi sur le terrain’’

Ilay Camara s’adapte parfaitement à son nouveau poste, grâce à son fort caractère et son désir de se donner pour le bien du collectif. Il devient petit à petit une référence à ce poste, après seulement une saison et demie en pro.

Tout va très vite pour le jeune latéral, mais lui ne semble pas surpris. ‘’Non, car je travaille dur pour ça. Je sais parfaitement ce qu’on attend de moi sur le terrain, tant en défense qu’en attaque. Je n’ai plus à réfléchir quand je joue, tout vient naturellement’’, déclare-t-il.

Durant son passage à Anderlecht, il fait des apparitions en U15 et en U16 de la Belgique et après, plus rien. En début de saison, une convocation avec les Espoirs belges vient confirmer son nouveau statut.

Même s’il ne dispute aucune minute contre la Tchéquie dans le cadre des play-offs du prochain Euro de la catégorie, il dispose d’une bonne cote en Belgique et se rapproche de plus en plus des A. En janvier, il est élu Meilleur joueur du championnat par le média RTBF devant le milieu de terrain du Club Bruges Ardon Jashari et l’attaquant de l’Union Saint-Gilloise Franjo Ivanovic. Une prouesse remarquable devant des joueurs à vocation offensive qui montre à quel point son impact et son importance dans le jeu tapent dans l’œil des amateurs du football belge et des techniciens locaux.

Un apport pour le présent et pour le futur

Sa discipline tactique et sa polyvalence rappellent un défenseur latéral retraité de la sélection, Youssouf Sabaly. Ilay Camara présente beaucoup de similitudes avec l’ancien n°21 de la sélection sénégalaise. Capable d’évoluer sur les deux côtés de la défense, Camara montre déjà en deux saisons d’énormes aptitudes dans plusieurs secteurs de jeu. Sa venue en sélection sénégalaise vient non seulement régler un problème sur le côté droit de la défense, mais aussi renforcer les options sur le côté gauche. Car depuis la retraite internationale de Sabaly, le poste de latéral droit est orphelin d’un véritable spécialiste du poste.

Les plus utilisés sont Formose Mendy (défenseur central de formation), Ismaïla Sarr (ailier droit de formation), Habib Diarra (milieu central de formation) et Krépin Diatta (milieu central de formation). Le dernier nommé est celui qui donne le plus de satisfaction lors des sorties avec l’équipe nationale du Sénégal. Ses performances avec la sélection poussent son coach à le repositionner sur ce côté. Mais ceci ne fait pas du joueur de l’AS Monaco un premier choix fiable à ce poste sur le long terme, mais une simple alternative et une solution de dépannage. L’arrivée d’Ilay Camara garantit au sélectionneur l’acquisition d’un véritable latéral droit. Il est aussi une option sérieuse pour le côté gauche de la défense en cas d’absence des préposés au poste en l’occurrence Ismail Jakobs et El Hadj Malick Diouf.

MAMADOU KANE