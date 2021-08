Un an après avoir remporté le Flow Up, le jeune rappeur Wizaby, Zaine El Abidine Sy de son vrai nom, revient avec un projet pré-album dénommé ‘’Cariika’’ (Divers).

‘’Transition’’, un mixtape sorti en 2016, était son premier produit. Pendant cinq bonnes années, le jeune rappeur Wizaby, Zaine El Abidine Sy de son vrai nom, a peaufiné son art. Son nouveau projet musical, un pré-album dénommé ‘’Cariika’’ (Divers, en pulaar) l’atteste. Un produit aux mélodies exceptionnelles. Dans cette production multigenre, le talentueux artiste foutanké met en exergue quelques thèmes de la vie sociétale, mais aussi des réalités de sa génération, plus particulièrement du hip-hop.

Composé de 12 titres en langue pulaar, l’opus aborde des thématiques majeures qui tournent autour de l’amour, l’éducation et la politique en faveur des grandes masses défavorisées. Wizaby, qui chante la fierté d’être foutanké, ose, comme un révolutionnaire, aborder des thèmes dans le but d’éduquer, comme dans ‘’Woppu Hada’’, réalisé en featuring avec Mainah.

‘’Il y a beaucoup de fumeur de chanvre indien au Fouta. C’est la réalité. Mais les gens ne veulent pas qu’on en parle’’, a dit l’artiste qui souhaite avoir un duo avec Baaba Maal. Et dans ce projet, l’auteur invite ses fans à découvrir les différentes facettes de sa personnalité. ‘’Dans ce projet, je veux qu’on y découvre mon côté obscur et mon côté lumineux’’, indique le natif de Dakar.

À travers son art et son vécu, Wizaby Abidine, qui a commencé à s’imposer dans pratiquement toute la zone du Fouta en 2016, suite à la sortie de sa mixtape ‘’Transition’’, essaie d’envoyer un message fort aux jeunes de sa localité. Lui qui sort des sentiers battus veut montrer à ces derniers que la langue et le terroir, bien qu’éloignés de la capitale, ne sauraient être un handicap.

Membre actif du mouvement hip-hop depuis 2003, c’est en 2020 que sa carrière a pris un tournant décisif et glorieux : Wizaby remporte la plus prestigieuse compétition de hip-hop du Sénégal, le Flow Up. Une victoire décrochée devant plus de 250 rappeurs. Avec une prestation en langue pulaar, l’artiste foutanké sera le premier rappeur à remporter une compétition dans une langue locale différente du wolof.

La langue pulaar est l’une des langues les plus parlées en Afrique. Et Wizaby Abidine a un talent exceptionnel et un style moderne qui tire sa source de la tradition haalpulaar. Ce qui fait dire au rappeur Matador que si Wizaby est soutenu, il aura une forte reconnaissance sur le plan international. ‘’Il représente dignement le hip-hop galsen à travers la langue pulaar. Il sera le porte-drapeau du hip-hop africain à l’international, si on le supporte'', a estimé l'initiateur de Flow Up.

Ainsi, Wizaby Abidine incarne un modèle de réussite pour la communauté halpulaar. De plus, il n’est pas un rappeur ordinaire. Il est perçu comme une référence pour les jeunes de sa localité qui viennent étudier ou gagner leur vie à Dakar. Il a bravé les difficultés de la vie estudiantine pour décrocher un Master en anglais, à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad).

Par ailleurs, dans le cadre de la promotion de son nouveau projet, cet artiste compte entamer, très bientôt, une série de tournées et de concerts dans le Fouta.

BABACAR SY SEYE