Le lead vocal du Dande Lenol, Baaba Maal, a bien voulu convier la presse à son domicile à Yenne, ce lundi. Lors de cette entrevue, l'artiste est revenu sur le 38e anniversaire de son orchestre, prévu au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose le 7 octobre.

En prélude à son grand concert prévu le samedi 7 octobre au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, Baaba Maal a invité la presse nationale et internationale chez lui. Il est ravi de célébrer encore une fois l'anniversaire du Dandé Lenol. ‘’Cette 38e édition sera une occasion de revisiter le répertoire de notre orchestre tant traditionnel que moderne. En un mot, ça sera un événement grandiose comme nous avons l'habitude de le faire pour les mélomanes nationaux, mais aussi de la diaspora", a présenté El Hadj Baaba Maal.

Poursuivant son propos, l'auteur de ‘’Baayo’’ a décliné quelques aspects autour de l'événement. "Ce énième anniversaire est principalement dédié aux peuples de l'eau, si je puis m'exprimer ainsi. Mes parents lébous, niominkas, thioubalos sont en quelque sorte les invités d'honneur de cette journée. De ce fait, l'accent sera mis sur les aspects purement culturels, car nous devons à tout prix préserver nos us et croyances dans un monde en perpétuelle évolution. Le jour J, le Jaraaf Youssou Ndoye lui-même sera présent ainsi que les dignitaires lébous pour marquer le moment. Ils sont à l’honneur.

Par ailleurs, quand Baaba Maal parle pour la cause de l'Afrique et de la jeunesse, l'artiste laisse la place à l'ambassadeur. "L'Afrique est de plus en plus incontournable, aujourd'hui. C'est le continent du futur, mais aussi du présent. Mais pour que l'Afrique prenne et assume sa place dans le concert mondial, nous devons écouter et entendre cette jeunesse afin de mettre en place des mécanismes pouvant la maintenir au bercail. Nos jeunes ne doivent plus s'aventurer dans le périple de la Méditerranée ou du Nicaragua", a-t-il argumenté.

Le lead vocal du Dandé Lenol compte profiter de l'énorme plateforme du système des Nations Unies pour que son message, son plaidoyer pour la jeunesse notamment soit pris en compte par les décideurs. "En tant qu'ambassadeur du système des Nations Unies, la voix de Baaba Maal doit être encore beaucoup plus audible. C'est ainsi une audience beaucoup plus conséquente pour plus d'opportunités pour nos jeunes, une meilleure plaidoirie des questions climatiques. Dans le Nord, l'avancée du désert est une réalité, la rareté du poisson dans nos mers l'est aussi. Il est indéniable que tout là-haut, ils nous entendront".

Toujours à l'échelle politique, mais au niveau local, dans ce contexte préélectoral, la star planétaire a aussi lancé un message aux politiques. "Quoi qu'il arrive, nous devons privilégier la paix dans notre pays. Que les acteurs favorisent l'union des cœurs, car le Sénégal nous dépasse, dépasse nos modestes personnes", a-t-il commenté.

In fine, l'artiste a livré le secret de la longévité de son orchestre pour que la jeune génération d'artistes puisse s'en inspirer. "Le Dandé Lenol, c'est une famille de musiciens qui s'apprécient et qui se disent la vérité. Parfois, on se chamaille, mais c'est pour faire avancer les choses uniquement. Le secret de notre longévité, c'est ce discours de vérité qui a toujours prévalu au sein de l'orchestre".

MAMADOU DIOP