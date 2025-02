Le 38e Sommet de l'Union africaine (UA) s'est tenu les 17 et 18 février 2025 à Addis-Abeba, marquant un moment décisif pour le continent africain. Sous la direction de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, le sommet a été l'occasion d'aborder des enjeux cruciaux, tant au niveau continental qu'international.

La journée a débuté par une rencontre hautement symbolique entre le président Faye et António Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Les deux dirigeants ont échangé sur des questions cruciales, notamment les crises multiformes qui secouent l’Afrique et le monde, la situation sécuritaire dans la sous-région, les défis du changement climatique et les enjeux du multilatéralisme.

Monsieur Guterres a salué le rôle du Sénégal en tant que ‘’voix influente et respectée sur la scène internationale’’. Il a exprimé son souhait de voir le président Faye jouer un rôle clé dans la défense des grandes causes mondiales, notamment la paix, la justice et la lutte contre les inégalités.

Pour sa part, le président sénégalais a réaffirmé son engagement en faveur de la préservation des institutions africaines héritées des pères fondateurs du continent, tout en insistant sur la nécessité d’une coopération internationale renforcée.

Un plaidoyer pour l’autonomie et la solidarité africaines

Dans un contexte mondial marqué par des bouleversements géopolitiques et économiques, le président Faye a insisté sur l’urgence, pour l’Afrique, de compter sur elle-même. Face aux réductions drastiques des aides américaines, qui représentaient près de 40 % des aides mondiales, le chef de l’État a appelé à une mobilisation collective pour bâtir une Afrique autonome et solidaire. ‘’L’Afrique doit se lever et prendre son destin en main. Nous ne pouvons plus dépendre des bonnes volontés extérieures. Notre avenir repose sur notre capacité à nous unir et à agir ensemble’’, a-t-il déclaré.

Ce message fort a résonné avec la vision panafricaniste de son Premier ministre Ousmane Sonko, qui prône une Afrique unie, résiliente et libérée des influences extérieures.

Placé sous le thème ‘’Année de la justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine par le biais de réparations’’, ce sommet a été l’occasion pour le président Faye de lancer un appel passionné à tous les Africains : ‘’À vous, mes frères et sœurs africains, aux masses populaires, aux intellectuels d’ici et de la diaspora, je vous lance un appel passionné : unissons nos forces et rejoignons ce mouvement historique ! Ensemble, soutenons le Sénégal dans sa quête pour une Afrique juste, équitable et influente. Réveillons l’Afrique qui sommeille en nous !’’

Dans la continuité de ses échanges, le président Faye a rencontré Moussa Faki Mahamat, président sortant de la Commission de l’Union africaine, à l’issue de son mandat de huit années. Le chef de l’État sénégalais a salué son engagement et les avancées significatives réalisées en matière d’intégration africaine.

Cependant, il a également souligné les défis à venir, notamment en ce qui concerne le développement économique, la sécurité et la lutte contre les inégalités.

À travers ces rencontres stratégiques, le Sénégal réaffirme son rôle de nation engagée et influente, déterminée à promouvoir la coopération internationale et l’unité africaine. Sous la direction du président Faye, le pays se positionne comme le phare d’une Afrique en pleine renaissance, portée par des valeurs de justice, d’égalité et de solidarité.

Avec une vision audacieuse et un leadership proactif, Bassirou Diomaye Faye trace la voie vers une Afrique unie, forte et résiliente. Le Sénégal, fort de sa légitimité démocratique et de son engagement panafricaniste, continue d’éclairer le chemin pour les autres nations du continent.

Echanges

Le président sénégalais s’est aussi entretenu avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les échanges ont permis d’évoquer les perspectives de coopération entre le Sénégal et l’Afrique du Sud, avec un accent sur le développement économique, l’intégration africaine et les enjeux stratégiques du continent.

Les deux chefs d’État partagent une vision commune pour une Afrique plus souveraine et plus solidaire, portée par des partenariats équilibrés et des initiatives structurantes au service du développement du continent.

Le 38e Sommet de l’UA restera dans les annales comme un moment décisif pour l’Afrique. Sous l’impulsion du président Faye, l’Afrique s’engage résolument sur la voie d’une renaissance audacieuse, déterminée à conquérir sa place sur la scène mondiale.

AMADOU CAMARA GUEYE