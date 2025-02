La réunion du Comité des experts de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada), s'est tenue ce lundi. Cette rencontre précède la réunion du Conseil des ministres de l’Ohada, prévue ce jeudi, sous la présidence effective du Premier ministre Ousmane Sonko.

En attendant le Premier ministre Ousmane Sonko, jeudi prochain, pour présider la réunion du Conseil des ministres de l'Ohada, c'est le ministre de la Justice qui est monté au créneau. En effet, le garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a fourni plusieurs recommandations à de l'organisation.

D'emblée, dans sa communication, le président en exercice du Conseil des ministres de l'Ohada, Ousmane Diagne, estime qu'il urge, “en tout premier lieu, d’examiner les dossiers financiers, en prêtant une attention toute particulière au projet de budget des institutions de l’Ohada pour l’exercice 2025”. À ce propos, il invite “à veiller rigoureusement à ce que les ressources à allouer aux institutions de l’Ohada correspondent à des programmes d’activités claires, réalistes et réalisables, dans le strict respect des termes de la lettre de cadrage budgétaire”.

Dans le même temps, le garde des Sceaux invite “à mener des réflexions constructives pour proposer au Conseil des ministres des solutions concrètes en vue d’assurer la pérennité du financement de l’organisation”. Toujours par rapport aux soucis financiers, le ministre de la Justice convie les États membres à s'atteler aux versements des cotisations. “En outre, les difficultés de mobilisation des contributions des États membres ont atteint un seuil critique. Si elles devaient perdurer, ces difficultés de mobilisation des ressources affecteraient bientôt jusqu’au fonctionnement régulier des institutions et, bien évidemment, leur productivité, aux dépens de la sécurité juridique pour la promotion de laquelle nos efforts sont unanimement salués à travers le monde”.

Rappelant aussi le rôle central du “commissaire aux comptes”, M. Diagne souhaite que la désignation de ce dernier soit la plus sélective possible. Car pour lui, dans le dispositif de gouvernance de leur “commune organisation”, le commissaire aux comptes doit être bien choisi. “Dès lors, il importe que le choix de l’auditeur réponde aux exigences les plus élevées”, a-t-il suggéré.

Pour le secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada), Mayatta Mbaye Ndiaye, un peu plus laconique, reconnaissant les soucis de l'organisation, croit à un avenir bien meilleur. “Malgré les obstacles à surmonter, l'organisation est sur la bonne voie pour réaliser ses objectifs et étendre son impact à l’échelle régionale et internationale. Même si l’environnement difficile est marqué par des difficultés de mobilisation des ressources, l’organisation a su maintenir une dynamique de résultats". Monsieur Ndiaye s'est ensuite attardé sur la gestion des ressources humaines qui secoue plus ou moins la maison. "Il est désormais impératif de créer les conditions nécessaires pour fidéliser notre personnel et éviter ainsi les départs massifs. Nous avons travaillé à améliorer le climat social au sein de l’organisation et je me réjouis de constater un réel retour à la cohésion", a-t-il affirmé.

Mamadou Diop