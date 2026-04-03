À l’occasion de la célébration du 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, la ville de Thiès s’apprête à vivre un moment historique. Attendu ce vendredi 3 avril 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, y sera accueilli avec tous les honneurs, dans une atmosphère de ferveur populaire et de mobilisation exceptionnelle.

Depuis plusieurs jours, la cité du rail affiche un nouveau visage. Un important dispositif sécuritaire est déployé à travers les différents quartiers, tandis que les principaux axes ont été entièrement réhabilités et embellis. L’avenue Caen, qui accueillera le défilé militaire et civil, ainsi que la place Mamadou Dia, où sera installée la tribune officielle, ont fait l’objet d’importants travaux de rénovation. Les artères menant à la Promenade des Thiessois, en passant par la mairie de la ville, ont été décorées avec soin : pavage des rues, éclairage public renforcé, façades repeintes et ornements aux couleurs nationales (vert, jaune, rouge). Cette transformation confère aujourd’hui à Thiès l’image d’une ville moderne et rayonnante.

Selon Ousseynou Guèye, membre du comité de pilotage de la mairie, les préparatifs avancent à un rythme soutenu. La tribune présidentielle est en cours de montage, accompagnée de huit autres tribunes destinées à accueillir les autorités administratives, les membres du gouvernement, les diplomates et les invités de marque.

Parallèlement, une vaste opération de pavage est menée sur l’avenue du Camp jusqu’à la station Shell, avec l’appui de l’AGEROUTE pour la réfection des chaussées. L’éclairage public a été renforcé, notamment sur les avenues El Hadji Malick Sy et Ousmane Ngom, afin d’assurer une meilleure visibilité et sécurité. Dans le souci de fluidifier la circulation lors du défilé motorisé, certains ralentisseurs ont été retirés, notamment au niveau de la gouvernance et du lycée El Hadji Malick Sy.

Une fierté partagée par les populations

Sur le terrain, les populations expriment leur satisfaction face aux transformations opérées. Gora Wade, rencontré devant la mairie, salue « le travail exceptionnel » du maire Babacar Diop, qui a contribué à faire de Thiès « une véritable ville lumière ». Même sentiment chez Idrissa Traoré, ancien militaire : « Tout est en ordre. Ayant moi-même défilé par le passé, je suis heureux de voir une telle organisation. Cela me réchauffe le cœur. »

Amadou Tidiane Niang, habitant de la ville, souligne pour sa part l’impact positif de l’événement : « Cette fête est bénéfique pour Thiès. Nous espérons toutefois que certains chantiers anciens seront achevés, notamment vers la cité Senghor. »

Site emblématique, l’avenue Caen occupe une place centrale dans les festivités. Longue de près de 5 kilomètres, elle relie la Promenade des Thiessois à la sortie de la ville et constitue un axe structurant majeur. Chargée d’histoire, elle tire son nom du jumelage entre Thiès et la ville française de Caen, établi en 1957, l’un des plus anciens accords de coopération décentralisée entre l’Afrique et l’Europe. Modernisée une première fois dans le cadre des chantiers de Thiès en 2004, sous l’impulsion d’Idrissa Seck, elle connaît aujourd’hui une nouvelle phase de transformation avec des travaux de pavage et d’embellissement engagés par la municipalité actuelle.

Ainsi, Thiès se prépare à vibrer au rythme des tambours et des sonorités traditionnelles. Militants, sympathisants et simples citoyens entendent réserver au chef de l’État un accueil mémorable, dans une ambiance festive et cosmopolite.

NDEYE DIALLO (THIÈS)