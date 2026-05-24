Le Final 8 de la Basketball Africa League (BAL) 2026 a démarré ce vendredi à Kigali. L’ASC Ville de Dakar a battu Al Ahly du Caire (93-90) en match comptant pour la manche aller des quarts de finale.

Les play-offs de la Basketball Africa League (BAL) ont bien démarré pour l’ASC Ville de Dakar, à Kigali. Le club de la capitale a remporté la manche aller du quart de finale qui l’opposait à Al Ahly du Caire, ce vendredi, sur le score de 93 à 90. C’est une petite revanche des Dakarois qui avaient perdu face aux Cairotes (72-76) lors de la Conférence Sahara, à Rabat, au mois d’avril dernier.

Poussés par cette ascendance psychologique, les Égyptiens ont pris les devants dès les premières minutes de la partie. Nuni Omot et ses coéquipiers ont même devancé l’ASCVD de sept points. Mais les hommes de Moustapha Gaye sont revenus à quatre unités (25-29) à la fin du premier quart-temps. Ils ont abordé le deuxième acte avec ce même élan de riposte. Grâce à une bonne défense et à un Samba Dali Fall en grande forme, Ville de Dakar a renversé la vapeur en remportant le deuxième quart-temps (22-16). Ce qui leur a permis de mener au score par deux points d’écart (47-45) à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les champions du Sénégal en titre ont accentué leur domination. Ils ont pris une bonne marge sur l’adversaire, avec 12 longueurs d’avance (66-54). Malheureusement, l’équipe dakaroise a vu son ascendance s’estomper au moment où Samba Dali est sorti sur blessure. Les Cairotes en ont profité pour réduire leur retard et revenir à deux points (69-67). Les protégés de Pantelis Gavriel ont même réussi à reprendre la tête de la course. Mais les Dakarois n’ont pas tardé à réagir pour reprendre la main et remporter le dernier quart-temps sur un point d’écart (24-23).

Avec trois points d’avance (93-90), l’ASC Ville de Dakar prend une petite option vers une qualification historique en demi-finale de la BAL. La manche retour est prévue ce dimanche (13h). Les poulains de Moustapha Gaye devront batailler ferme pour valider leur ticket de qualification.

LOUIS GEORGES DIATTA