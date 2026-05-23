Ajel de Rufisque n’a pas encore dit son dernier mot pour le titre de champion. Vainqueur face à la Linguère de Saint-Louis (2-1) en match comptant pour la 29e journée de Ligue 1, les hommes de Tabane Dieng comptent le même nombre de points que l’actuel leader, Teungueth FC, tenu en échec par Dakar Sacré-Cœur (0-0).

Le suspense reste entier au classement de la Ligue 1. La 29e journée, jouée ce vendredi, n’a pas permis de départager les différents concurrents, notamment les prétendants au titre de champion. Teungueth FC (1er, 51 pts), qui avait repris la première place avec deux points d’avance sur son dauphin, n’a pas réussi à enchaîner une troisième victoire pour sécuriser son avantage. Le club de Rufisque a été tenu en échec (0-0) par Dakar Sacré-Cœur (13e, 28 pts). Ce point du nul a permis aux Académiciens de la Sicap d’assurer leur maintien. Par contre, ce résultat ne fait pas les affaires de TFC. C’est plutôt son voisin qui en a profité.

Recevant la Linguère de Saint-Louis, Ajel (2e, 51 pts) s’est imposé et est revenu à hauteur de Teungueth. Un troisième larron s’est présenté dans la bataille pour le titre. Il s’agit de Génération Foot qui a renversé l’US Ouakam (9e, 37 pts) sur sa pelouse (2-3). Grâce à cette cinquième victoire consécutive, les Grenats ont pris la troisième place, aux dépens de l’US Gorée (4e, 47 pts), tenue en échec (1-1) par WallyDaan (5e, 43 pts). Comptant trois points de retard sur l’actuel leader et une différence de buts plus favorable (+15), les Académiciens de Déni Biram Ndao espèrent réaliser le hold-up lors de la dernière journée, qui s’annonce épique.

Cambérène garde espoir, Linguère s’enfonce

En bas du tableau, les choses ne sont pas plus démêlées que cela. L’ASC Cambérène s’est donné un bol d’air en allant s’imposer (1-2) sur la pelouse de l’AS Pikine (7e, 38 pts). Grâce à ce succès, le promu compte 24 points et remonte à la 15e place (24 pts), à une longueur du premier non-relégable, Sonacos de Diourbel (14e, 25 pts), tenu en échec par l’ASC HLM (12e, 29 pts). C’est la Linguère (16e, 24 pts) qui plonge à la dernière place à la suite de sa défaite face à Ajel (2-1). Le dernier sprint pour le maintien se jouera entre Sonacos, l’ASC Camberène et la Linguère.

Guédiawaye FC (11e, 29 pts) a enregistré sa première victoire depuis deux mois (5 défaites et trois nuls en 8 matchs). Les Crabes sont allés battre le Stade de Mbour (10e, 32 pts) sur le score de deux buts à zéro. Le Jaraaf de Dakar (8e, 38 pts) et le Casa Sports (6e, 40 pts) se sont neutralisés (0-0).

Résultats Ligue 1

Stade de Mbour - Guédiawaye FC 0-2

Dakar Sacré-Cœur - Teungueth FC 0-0

Ajel - Linguère 2-1

Jaraaf - Casa Sports 0-0

WallyDaan FC - US Gorée 1-1

AS Pikine - ASC Camberène 1-2

US Ouakam - Génération Foot 2-3

Sonacos - ASC HLM 0-0 Ligue 2 - 29e journée

Diambars - Ndiambour 1-1

Thiès FC - Oslo 0-1

AS Kaffrine - AS Bambey 1-1

DUC - Port 1-0

Guelewaars - Niary Tally 1-1

Essamaye FC - AS Douanes 0-0

ASC Saloum - Jamono Fatick 0-0

Amitié FC - SC Teranga 2-2

LOUIS GEORGES DIATTA