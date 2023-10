Le forum Galien Afrique se tiendra cette année, du 3 octobre au samedi 7 octobre au Sénégal, sur le thème "Les maladies non transmissibles : l’Afrique en lutte". Ce rendez-vous du monde scientifique verra la participation de 3 000 participants.

La 6e édition du forum Galien Afrique va regrouper le gratin du monde scientifique, à Dakar. Cette année, il aura lieu du 3 au 7 octobre. Trois mille participants sont attendus. À travers des panels de discussions, l’objectif de cette rencontre, qui se tient sous le thème "Les maladies non transmissibles : l’Afrique en lutte", sera de dresser un bilan et surtout de faire des recommandations pour améliorer la lutte contre les maladies non transmissibles (MNT), particulièrement dans les domaines de la prévention, du dépistage, de l’accès aux services de soins et à l’innovation.

Il sera également question de donner une bonne place à l’accessibilité géographique et financière aux médicaments et autres intrants de base.

"En effet, les maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète et les affections respiratoires chroniques constituent de nos jours la principale cause de mortalité avec un taux de 74/100 de décès dans le monde. Dans les pays à revenus faibles, les maladies non transmissibles représentent un important problème de santé publique. Ce qui nécessite des rencontres pour harmoniser les stratégies de lutte efficaces’’, renseigne-t-on dans une note parvenue à ‘’EnQuête’’.

En effet, ‘’depuis 2018, le forum Galien Afrique se positionne comme un cadre d’échanges et de partage d’expériences et de connaissances de haut niveau sur des questions d’intérêt commun face aux problématiques majeures de santé publique. Pendant une semaine, Dakar, la capitale sénégalaise, sera au centre des préoccupations des scientifiques africains en matière de recherche et d’innovation. Un rendez-vous scientifique qui, depuis sa première édition, est placé sous la présidence effective du président de la République Macky Sall qui, depuis la première édition, n’a ménagé aucun effort pour la réussite du forum Galien Afrique. Aussi la 6e édition sera l’occasion de décerner pour la troisième fois le Prix Galien Afrique’’, renseigne-t-on.

Les organisateurs soulignent que le Prix Galien Afrique consacre l’excellence et l’innovation en terre africaine. ‘’Il a pour but de primer les chercheurs, les institutions et les industries pharmaceutiques du secteur public ou privé ayant mis au point des initiatives, des services, des produits pharmaceutiques en biotechnologie, phytothérapie, de diagnostic, les dispositifs médicaux et solutions digitales récemment introduites sur le marché africain", dit-on.

La cérémonie d’ouverture scientifique du forum Galien Afrique, prévue le vendredi 6 octobre 2023 au King Fahd Palace, sera précédée d’un forum des jeunes et d’un forum des femmes.

CHEIKH THIAM