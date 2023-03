Dimanche dernier, au centre culturel Léopold Sédar Senghor de Thiès, s’est tenue l'Assemblée générale de remobilisation et de redynamisation du Mouvement national et international des Abcdaires du Sénégal, d’après une note reçue à ‘’EnQuête’’. La rencontre a eu un cachet particulier. En effet, ‘’cette première rencontre d’une telle envergure depuis le rappel à Dieu de Maître Alioune Badara Cissé, parrain du mouvement, a permis à tous les participants venus des différentes régions du pays et de la diaspora de se souvenir de l’œuvre d’ABC sur terre avec des témoignages les uns aussi poignants que les autres’’, informe-t-on dans le communiqué.

‘’Cette journée d’hommage a été l’occasion pour les Abcdaires de se pencher sur le legs politique fondé essentiellement sur des valeurs patriotiques d’éthique, de probité et de citoyenneté. À l’issue des échanges pertinents et riches en enseignements, l’assemblée a tiré des constatations’’.

Ainsi, eu égard à la mobilisation des délégations départementales issues de différentes régions du Sénégal, à la participation active en présentiel comme à distance des membres et sympathisants des mouvements des Abcdaires et appréciant la participation exceptionnelle des sages du 3e âge et de notables religieux venus de diverses localités du pays, entre autres, ‘’la Convention nationale et internationale des Abcdaires recommande de convoquer très prochainement un congrès en vue d’une consolidation des orientations issues de l’assemblée générale pour décider de l’avenir du mouvement’’.