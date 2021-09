Au moment où la guerre de positionnement bat son plein dans la capitale de la Petite Côte, le directeur de l’Administration générale et de l'Equipement au ministère des Transports terrestres vient ajouter un peu de piquant à la sauce. Hier, lors d’une visite à la commission de révision des listes électorales logée au CDEPS de Mbour, Abdou Lahat Sarr a assuré que sa candidature à la mairie de Mbour est maintenue.

‘’Je ne soutiens personne. Je suis candidat aujourd'hui plus que jamais à la mairie de Mbour. Ça, il faudrait que ça soit très clair’’. Le Dage au ministère des Transports terrestres s’est voulu clair, hier, lors de sa visite à la commission de révision des listes électorales.

Venu apprécier le résultat de ses soutiens qui se chargeaient d’enrôler leurs militants dans les listes des prochaines élections locales, Abdou Lahat Sarr s’est exprimé sans langue de bois sur sa candidature pour présider aux destinées de la municipalité de Mbour. Il est conforté dans sa détermination par les statistiques reçues auprès de ses représentants qui sont arrivés à inscrire plus d’un tiers du nombre de personnes qui sont passées par cette commission.

‘’Aujourd’hui, sur les 3 376 inscrits, à la date d'hier, que ça soit les primo-votants ou les changements de lieu de vote, nous avons pu réaliser un nombre de 1 125, d'après les statistiques que nous tenons. Ce qui est un effort considérable’’, s’est-il félicité.

Abdou Lahat Sarr est ainsi convaincu de sa prochaine victoire aux élections municipales. ‘’Je le répète, ma candidature est une demande sociale. Il y a deux ans, peut-être qu’on ne me connaissait pas. Mais aujourd’hui, dans les principaux quartiers de la ville, tout le monde me connait’’, s’enorgueillit-il.

Il avertit les autres responsables politiques qui font des déclarations, des démonstrations de force dans le cadre de cette révision des listes d’arrêter ‘’le saupoudrage qui ne passera pas, car, selon lui, les équipes qui sont là, on les connaît. Les gens qui ont mouillé le maillot, on les connaît ; ils sont là (désignant ses représentants à la commission). Poursuivant, il indique : ‘’Doolél Abdou Lahat Sarr a joué pleinement sa mission dans cette révision. Sa mission, c'est d'abord d'élargir la base, les électeurs au niveau du parti et de continuer à le soutenir. Nous le disons et nous le réclamons : nous soutenons l'action du président Macky Sall’’, assure-t-il.

Il a invité les populations à venir voter massivement en janvier prochain. ‘’L'élection d'un maire est extrêmement importante. Il faut que les gens viennent voter, prendre leurs responsabilités, surtout les jeunes. Nous ne devons pas confier le destin de notre ville à des amateurs ou à n'importe qui. Confions la ville de Mbour à quelqu'un de responsable, qui va penser aux intérêts des Mbourois, avant de penser à sa propre personne, qui va parler projets’’, appelle-t-il.

