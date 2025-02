Hier, le député Abdou Mbow, membre du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, s’est prononcé sur la gestion du tandem à la tête de l’État. En effet, dès les premières lignes de sa déclaration, Abdou Mbow dénonce ce qu’il considère comme une gouvernance bâtie sur le mensonge et la manipulation de l’opinion. ¨Le PM Ousmane Sonko n’a jamais hésité à se complaire dans l’infamie et l’injure, tant les incongruités d’avant mars 2024, adressées aux membres de l’ancien pouvoir, ne portaient que la marque du raccourci diffamatoire, marque de fabrique du ‘Président’ Ousmane Sonko¨, affirme-t-il. Il a, dans ce sens, rappelé les discours enflammés du PM qui accusait l’ancien président Macky Sall. ¨Les jeunes prenaient la mer à cause de Macky Sall et de sa bande¨, ironise-t-il, critiquant la simplification de la crise migratoire et des difficultés économiques du pays. ¨Il leur avait promis un salaire mensuel, boulot ou pas, de 150 000 F CFA. Les images de milliers de jeunes se bousculant pour fuir le Sénégal et aller servir d’esclaves en Espagne auraient dû leur faire honte¨, poursuit-il. Il met également l’accent sur le rapport de la Cour des comptes. D’après le député, ce document est conçu pour donner raison à Ousmane Sonko et justifier ses accusations passées contre l’ancien régime.

Abdou Mbow ne s’arrête pas là. Il s’attaque également à la stratégie économique du gouvernement avec la suppression des subventions sur l’électricité et les denrées, ⁠ à quelques jours du ramadan. ¨Peut-on se dresser contre les bailleurs internationaux, accuser la France de tous nos malheurs et espérer un soutien financier ?¨, interroge-t-il. Outre l’augmentation du coût de la vie, le député dénonce également une vague de licenciements jugés abusifs au sein de l’Administration et des entreprises publiques. Ils osent nous parler, en sermonnant les Sénégalais⁠, d’une diminution prochaine des salaires au moment où le train de vie de l’État grimpe’’. En outre, selon lui, le nouveau régime privilégie une logique de clientélisme politique. Enfin, pour le député Abdou Mbow, la gouvernance de Diomaye et Sonko est une ¨chronique d’un échec annoncé¨. Il prédit des lendemains difficiles pour le Sénégal, si les dirigeants actuels persistent dans cette voie. ¨C’est l’histoire d’un loup qui, devant un troupeau de moutons, leur jura qu’il allait à présent devenir végétarien¨, dit-il.