Le Sénégal a reçu hier de l’Inde un don de 25 mille doses de l’AstraZeneca. Un vaccin qui est suspendu en Europe et en Afrique du Sud. Le Ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, précise que le pays n’a encore relevé aucun cas qui mérite d’être posé, en termes de pharmacovigilance.

Par précaution, plusieurs pays européens et l’Afrique du Sud suspendent l’usage du vaccin AstraZeneca. Au même moment, le Sénégal reçoit de l’Inde un don de 25 mille doses de ce vaccin. Une offre qui, de l’avis du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, matérialise la relation d’amitié et de fraternité entre l’Inde et le Sénégal. Les suspensions, ci-dessus évoquées, sont dues à des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées. Mais le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr, qui a reçu hier les vaccins, rassure que tout sera fait pour protéger les Sénégalais contre la Covid-19.

Car le Programme de vaccination du pays, souligne le ministre, que ce soit dans le cadre de la vaccination anti-Covid ou d’autres vaccins, fonctionne avec un dispositif de surveillance qui intègre la pharmacovigilance. De ce point de vu, énonce-t-il, le Sénégal n’a encore relevé aucun cas qui mérite d’être posé en termes de pharmacovigilance. ‘’Aujourd’hui, tout se passe bien dans le cadre de notre surveillance. S’il y a maintenant des cas dans un pays qui méritent à ce que le Sénégal prenne des dispositions, elles seront prises. A l’étape actuelle, ni à notre niveau ni au niveau de l’OMS, encore moins à l’Agence Européen du Médicament et même dans notre dispositif de surveillance, il n’y a rien qui puisse effectivement nous inquiéter’’, calme le ministre.

Il a, en outre, rappelé qu’AstraZeneca est le deuxième vaccin homologué par l’Organisation Mondiale de la Santé. En plus, soutient Abdoulaye Diouf Sarr, aucune orientation spécifique n’a été indiquée qui soit susceptible de freiner l’administration du vaccin. ‘’Nous demandons aux populations à continuer de faire confiance au système sanitaire sénégalais et nos experts, sollicite le ministre, car aucune étude scientifique n’a conclu pour le moment, à l’existence d’un lien entre le vaccin et les caillots sanguins’’.

En plus de ce don, le pays avait reçu de l’initiative Covax 324 mille doses de l’AstraZeneca et 200 mille vaccins de Sinopharm. De l’avis du Ministre Abdoulaye Diouf Sarr, l’ensemble de ce stock permet de développer une vaccination qui est en train de prendre sa vitesse de croisière. Dès cette semaine, la deuxième dose de Sinopharm sera administrée à ceux qui ont déjà reçu la première.

Son excellence Srinivas, l’ambassadeur de l’Inde au Sénégal, a souligné pour sa part, que le taux d’efficacité de ce vaccin est de 81 %. ‘’Si on arrive à fabriquer un vaccin avec 81 % d’efficacité au niveau de l’Inde, cela est louable. Ce pays est actuellement la pharmacie du monde. L’inde est dans une logique de solidarité avec le reste du monde. »

Avec ‘’Barote Bayoket’’ (une industrie pharmaceutique qui a fait confectionner un vaccin qui est pensé en Inde, fabriqué en Inde et émis en Inde) l’Inde compte aider le Sénégal à lutter contre la Covid 19, mais aussi, à se prémunir contre d’autres pandémies a, en outre, déclaré l’Ambassadeur.

