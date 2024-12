Il a fallu un an à Marie-Thérèse Mendy pour retrouver Alioune Ndiaye. Ce dernier, engagé par la dame comme chauffeur de taxi, s’est évaporé dans la nature, après avoir effectué trois versements. Son acte lui a valu sa comparution devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour abus de confiance.

Alioune Ndiaye n’a pas préservé les relations cordiales qui le liaient à la dame Marie-Thérèse Mendy. À cause de sa cupidité, il a trahi cette dernière qui avait une grande confiance en lui. Ce, jusqu’à lui confier la voiture qu’elle avait héritée de son père, comme taxi. Il était chargé de lui reverser chaque jour la somme de 7 500 F CFA. Mais, Alioune Ndiaye, n’a respecté les clauses du contrat que pendant trois jours. L’homme marié et père de deux enfants s’est évaporé dans la nature avec la voiture de Marie-Thérèse Mendy. Cette dernière ne l’a plus revu pendant un an. C’est récemment qu’elle a croisé Alioune chez un vendeur de café. Après une séance d’interrogation, elle a pris que son véhicule a été vendu. Elle a ainsi déposé plainte contre lui.

Arrêté puis placé sous mandat de dépôt, Alioune Ndiaye a comparu devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre du chef d’abus de confiance. Délit qu’il a contesté.

‘’Elle m'avait demandé de mettre le véhicule à la disposition d'un chauffeur de taxi contre un versement journalier. C'était en avril 2023. Mais au bout d'un mois, la voiture est tombée en panne. C'est ainsi qu'elle m'a donné mandat de la mettre en vente. Après l'avoir cédé à 1,5 million, elle m'a offert 100 000 F CFA’’, a expliqué le prévenu.

Déclarations que la partie civile a battues en brèche. À l’en croire, elle n’a jamais demandé au prévenu de vendre la voiture d’autant plus qu’elle n’est pas l’unique héritière de son père. La partie civile a réclamé la somme de 3,5 millions de francs CFA en guide de réparation du préjudice.

Le maître des poursuites a requis six mois d’emprisonnement ferme.

De son côté, Alioune Ndiaye a sollicité la clémence du tribunal. Il promet de verser chaque mois à la partie civile 50 000 F CFA.

Malgré sa promesse, il a été reconnu coupable du délit d’abus de confiance. Il a écopé d’une peine d’emprisonnement de trois mois ferme. En sus de sa condamnation, il est contraint d’allouer 2,5 millions de francs CFA à la partie civile en guise de dommages et intérêts.

