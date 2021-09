Pour abus de confiance portant sur 84 mille francs CFA, l’hôtel King Fahd Palace a traduit en justice deux ses employés. Adama Kane et Oumar Diatta ont effectué respectivement 30 et 25 ans de service. A la barre, ils ont contesté les faits.

Adama Amadou Kane et Oumar Diatta ont été traduits en justice par la direction de l’hôtel King Fahd Palace. Ayant respectivement fait 30 ans et 25 ans de service, ils sont poursuivis pour abus de confiance portant sur 84 mille francs CFA. Un client ayant payé deux nuitées dans l’hôtel est parti à l’avance. Adama Kane, au lieu de restituer à celui-ci son surplus, lui a fait signer un « pet out » et a décaissé ce montant de la caisse de l’hôtel. Quant à Oumar Diatta, supérieur de Kane, il s’est retrouvé dans cette procédure, parce qu’il a validé, grâce à sa signature, le document remis au client.

Revenant sur les faits, le représentant de l’hôtel, en l’occurrence le directeur d’exploitation Thierno Mbow, initiateur de la plainte, déclare : « Le pet out est de l'argent rendu aux clients. C'est deux nuitées qu'ils ont consommées. Et Oumar Diatta a réduit une nuitée de correction, avant qu'il ne se le partage avec Kane. Pire encore, il a signé le pet out et l’a fait signer à Kane, avant qu'il n'imite la signature du client. Et quand il a été pris la main dans le sac, il l'a reconnu et s'est confondu en excuses ». Pour conforter ses allégations, il renchérit : « On a toute la traçabilité. Sur la facture, à son arrivée, le client a payé deux nuitées. Quand le client était venu, il a été encaissé par un autre réceptionniste qui terminait son service à minuit. Et il a payé 2 nuitées. Et lorsqu'il quittait, il a défalqué une nuitée qu'ils ont encaissée. Il a sorti le montant de sa caisse et ils se le sont partagé. C'est de l'argent appartenant à l'hôtel King Fahd Palace. Le pet out, on le rend à un client, mais, on n'imite pas sa signature ».

L’initiateur de la plainte explique, par ailleurs, que les deux nuitées ont été consommées, ce qui signifie qu'il n'y a pas de pet out. Selon le sieur Mbow, après avoir poursuivi leurs recherches, ils ont constaté que Diatta a refait la même opération à la date du 8 août et sur le même client. « Ce n'est pas un acharnement, mais, plutôt des malversations notées », a-t-il dit, en haussant le ton devant Me Seck, avocat de la défense, qui fustigeait un acharnement.

Marié et père de famille, Oumar Diatta conteste les faits. Selon lui, le pet Out a été fait et c'est un reçu établi qui le matérialise. « Ce que je ne comprends pas : vous établissez un reçu et vous ne rendez pas l'argent au client et pourquoi ces 84 mille francs se retrouvent dans vos poches ? Ce pet out là n'a pas existé, puisque vous n'avez pas restitué cet argent », lui a lancé la juge. Le prévenu de rétorquer : « J'ai reçu 42 mille et Kane m'a dit que c'est un client qui a donné un pourboire. J'ai encaissé, mais, je n'étais pas là au moment de l'opération du client », s’est-il dédouané.

Pour sa défense, Adama Amadou Kane renseigne : « Le client est arrivé à l'hôtel, le 22 août, et devait quitter le 24. Mais, il a quitté le 23 à 1h-34mn du matin. De ce fait, la deuxième nuitée ne peut pas être encaissée ». « Est-ce que le client vous a donné un pourboire ? », lui a demandé le représentant du parquet. Kane de répondre : « S'il ne réclame pas son argent, on considère que c'est un pourboire. S'il y avait manquement, le directeur financier allait faire des réclamations. Et là, il attend jusqu'au mois d'août pour parler de ça, c'est une question de logique. C'est moi qui lui ai donné la somme de 42 mille francs CFA à titre humanitaire et que le client a laissé un pourboire ».

L’avocat de la partie civile a réclamé 3 millions de francs CFA pour dédommager l’hôtel.

Le maître des poursuites pour qui les faits sont constants pour Oumar Diatta a requis 6 mois de prison avec sursis. Pour Adama Kane, le substitut du procureur de la république a demandé sa relaxe.

Les avocats de la défense ont sollicité le renvoi des prévenus des fins de la poursuite.

L’affaire mise en délibéré, le jugement sera rendu le 17 septembre prochain.