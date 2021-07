Le lancement, à Ziguinchor, du Dispositif de soutien au financement des PME/PMI, consacre le démarrage effectif de ce projet qui vise, dans sa première phase, 200 petites et moyennes entreprises de la région sud du pays.

Financé par la BCEAO et porté par la Chambre de commerce de Ziguinchor en tant que société d’appui et d’encadrement (SAE), le Dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises ou industries de la région de Ziguinchor ambitionne d’apporter une réponse à la problématique de l’accès des PME-PMI au financement bancaire, par un meilleur encadrement et des incitations réglementaires.

Il s’agit, de manière précise, d’accompagner les acteurs économiques sur les questions liées à la formalisation de leurs structures, de soumettre leurs dossiers de demande de financement au niveau des banques de la place, mais également de faire le suivi du financement (mise en place des crédits, paiement des échéances, recouvrement et renouvellement du crédit). Une première expérience, a indiqué Ousseynou Mané, Chargé de projets et programmes à la Chambre de commerce de Ziguinchor, point focal du projet.

Selon lui, tous les secteurs de l’économie sont concernés par ce projet qui concerne, dans sa première phase, 200 petites et moyennes entreprises/industries de la région méridionale, ainsi que les porteurs de projet.