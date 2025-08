Une visite de terrain s’est effectuée au niveau des parcelles forestières, des pépinières forestières, mais aussi des foyers améliorés, hier à Labgar. Le préfet de Linguère, en compagnie de l’ONG AVSF et les services techniques, s’est déplacé sur le terrain pour constater de visu l’avancée du projet Dindi Ferlo.

Après des visites de terrain sur les différentes réalisations, le préfet Mamadou Thiam nous a fait le point sur le projet Dindi Ferlo à Labgar. ‘’Lors de notre dernière réunion de coordination semestrielle, j’avais émis le souhait de faire une visite de terrain avec les services techniques pour constater de visu ce que les ONG sont en train de faire sur le territoire départemental. C’est dans ce contexte que l’ONG Agronome vétérinaire sans frontière (AVSF) s’est manifestée pour organiser cette visite au niveau de Labgar.

Cela nous a permis de visiter ce que l’ONG est en train de faire. Nous avons cinq parcelles aménagées au niveau de l’unité pastorale de Labgar, mais également visité la pépinière forestière qui participe à la reforestation de l’écosystème, mais aussi voir ce qui avait été fait dans certains foyers améliorés. Nous sommes satisfaits de ce projet de reforestation du Ferlo, pour deux raisons. La première est que nous constatons que des efforts sont consentis dans le cadre de la reforestation, de la préservation de l’écosystème, mais aussi dans le cadre de la recherche avec l’Isra au niveau des parcelles forestières d’expérimentation pour accompagner les initiatives en termes de reforestation. Au-delà de ce volet, il y a les activités génératrices de revenus avec les produits forestiers non ligneux pour une valorisation des ressources pastorales’’, déclare-t-il devant les acteurs.

Mieux encore, il lance un message de sensibilisation sur les effets liés aux changements climatiques, car des efforts de reforestation doivent être faits pour contrer le front sahélien dans le département. C’est pour cette raison qu’il faut continuer à encourager les populations à reboiser, mais aussi à s’approprier ce projet pour qu’à la fin du projet ces activités puissent continuer.

Le chef du projet Dindi Ferlo, Sidaty Sow, déclare que le ‘’projet est financé par le Fefem, Weforest et mis en œuvre par un consortium d’ONG et d’organisations locales avec AVSF comme chef de file. Ce projet vise à restaurer les écosystèmes à travers la restauration des terres dégradées et l'amélioration des conditions de vie des populations qui sont sur le tracé de la Grande muraille verte. Ce projet a un impact positif. On est à la dernière année du projet.

C’est la phase de capitalisation pour voir ce que nous avons réalisé depuis trois ans sur le terrain. À Labgar, nous avons 345 ha de parcelles clôturées, dont celles communautaires et expérimentales avec l’Isra pour essayer de voir les espèces qui s’adaptent dans cette zone pour passer à la phase de mise à l’échelle. Au-delà du projet de Labgar, on intervient dans trois unités pastorales, parce que dans le département de Ranérou on intervient dans les deux unités pastorales de Vélingara Ferlo et de Youndifere où on est en train de faire la même chose qu’à Labgar et nous travaillons sur trois volets. D’abord, le renforcement de la bonne gouvernance en collaboration avec les comités de gestion qui gèrent les parcelles, ensuite valoriser les produits forestiers non ligneux et des fourrages dans les parcelles afin de créer des activités génératrices de revenus et enfin sensibiliser les populations à utiliser les foyers améliorés pour limiter la pression sur les forêts’’, lance le coordonnateur local d’AVSF Linguère.

Selon M. Sow ‘’la première phase du projet dure quatre ans et prend fin au 31 janvier 2026. Il est financé par Fefem et Weforest. Depuis trois mois, on est en train de préparer la phase de mise à l’échelle ou d’évaluation pour qu’à partir de 2026, on puisse proposer à nos partenaires une deuxième phase de sept ans’’.

Selon lui, le projet a restauré 1 000 ha de terres dégradées y compris les deux départements de Ranérou et de Linguère.

Par Mor Mbathio Ndiaye