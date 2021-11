L’Assemblée nationale a voté, hier, à l’unanimité, la levée de l’immunité parlementaire des députés Boubacar Villiemmbo Biaye et El Hadj Mamadou Sall. Ils sont cités dans une affaire présumée de trafic de passeports diplomatiques.

La commission ad hoc de l’Assemblée nationale, dont les travaux se sont terminés le 29 octobre dernier, avait recommandé à la plénière de voter la levée de l’immunité parlementaire des députés Boubacar Villiemmbo Biaye et El Hadj Mamadou Sall, pour permettre à la justice de poursuivre la procédure. Ce, sur la base des documents qui étaient soumis à son examen et des accusations contre ces députés portant sur l’affaire des passeports diplomatiques. Cela a été fait, hier.

L’hémicycle a, ainsi, décidé, à l’unanimité, de lever l’immunité parlementaire de ces deux députés (84 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions).

L’un des mis en cause, Boubacar Villiemmbo Biaye, a répondu à la convocation de l’Assemblée nationale. Vêtu d’un beau grand boubou blanc, il a fait preuve de calme et de sérénité dans une situation plus que délicate. Bien avant le début du vote, le député a manifesté sa volonté de se présenter devant la justice pour laver son honneur. Il a exprimé son souhait de voir son immunité parlementaire levée. ‘’Je ne prends pas la parole pour clore le débat. Je n’ai pas ce pouvoir, et surtout notre pays est un Etat démocratique. Je n’ai pas aussi la prétention de me laver à grande eau parlementaire, non plus, pour me défendre. Car j’aurai l’occasion de me défendre au lieu indiqué, devant la personne indiquée’’, a-t-il déclaré d’une voix assurée.

Monsieur Biaye, qui dit être loyal envers la République, a fait savoir que lorsque l’information a été révélée, qu’il a lui-même pris ses responsabilités en appelant l’Assemblée nationale pour faire part de ce qu’il connaît du sujet. ‘’Dès les premières secondes, j’ai dit au président de l’Assemblée nationale, nul besoin pour moi de lever l’immunité parlementaire, puisque ça va accuser un retard, alors que la justice doit aller vite dans ce dossier. Je lui ai dit que je suis disposé à répondre aux policiers ou au juge qui aura en charge ce dossier. Mais comme la procédure demande que ce que nous sommes en train de faire soit fait, je me soumets à la République. Raison pour laquelle vous me voyez ici’’, a-t-il expliqué.

‘’Vous allez dire, peut-être un peu avec des termes différents, mais avec la même pensée, en admettant que j’ai commis une erreur. C’est avec moi que logera cette erreur’’, a-t-il indiqué, réaffirmant ainsi son souhait de répondre à la justice.

Néanmoins, selon Boubacar Villiembo Biaye, ces questions de passeport diplomatique mettant en cause des députés pouvait être gérée ‘’avec raison et non avec passion’’. Il ajoute : ‘’Je prends la parole pour demander aux gens de revenir à la raison et de ne pas utiliser la passion. Parce que j’ai constaté que depuis cette période-là (6 septembre dernier), Machiavel avait pris le dessus sur Platon et le mensonge avait pris le dessus sur la vérité. Or, cela ne devrait pas être le cas.’’

Pour lui, la passion est un danger qui divise et qui apporte la tragédie. Il demande aux gens de laisser la passion qui serait susceptible de créer des conflits et de choisir la raison. ‘’Nous aurons beaucoup à gagner. Nous aurons à gagner par rapport à l’unification de ce pays. Nous aurons à unir les cœurs, à avoir les mêmes convergences et à rétablir les vérités partout’’, dit-il à qui veut l’entendre.

El Hadj Mamadou Sall veut ‘’laver son honneur, celui de sa famille et de ses collègues députés’’

De même, le député El Hadj Mamadou Sall, qui ne s’est pas présenté à la séance plénière, a fait une déclaration quasi-similaire à celle de son collègue Villiemmbo Biaye, selon le rapporteur Sira Ndiaye. ‘’Le député El Hadj Mamadou Sall a salué l’ouverture de cette procédure, devant lui permettre de répondre à la justice et de pouvoir organiser, convenablement, sa défense. Il n’a pas manqué de préciser qu’il a hâte que cette procédure soit engagée, afin de laver son honneur, celui de sa famille et de ses collègues députés’’, a-t-elle rapporté.

Ensuite, elle s’est dit heureuse de voir que l’Assemblée nationale s’est ‘’honorée’’ d’avoir respecté le principe de la séparation des pouvoirs. ‘’Je pense, dit-elle, que cette plénière le montre pleinement. Elle montre que les députés issus de Benno Bokk Yaakaar ne sont nullement au-dessus de la loi et que la loi est générale et impersonnelle’’. Elle se dit également rassurée du fait que la procédure légale ait été respectée.

En effet, le référentiel qui a guidé les travaux de la commission est le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, en ses articles 51 et 52. Il est important de faire remarquer qu’en dépit des contestations véhémentes formulées par les deux députés à l’encontre des faits qui leur sont reprochés, la commission n’a pas demandé de preuves, car ce n’est pas son rôle. Les députés mis en cause réservent les éléments de preuve dont ils disposent à l’institution judiciaire.

‘’Je sais que c’est douloureux de voir un des nôtres répondre devant la justice. Mais vous avez assumé, vous avez montré que vous connaissez le sens des dispositions constitutionnelles’’, a, pour sa part, déclaré le ministre de la Justice, Me Malick Sall, devant les députés qui ont été nombreux à assister à la plénière.

BABACAR SY SEYE