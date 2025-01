Alors que l’Assemblée nationale examine la levée de l’immunité parlementaire du député Mohamadou Ngom, alias Farba, accusé de blanchiment d’argent à hauteur de 125 milliards de francs CFA, le collectif de ses avocats est monté au créneau ce vendredi. Dans une déclaration officielle, Me Doudou Ndoye, Jacques Pascal Gomis, Me Alassane Cissé et Me Baboucar Cissé ont fait part de leurs inquiétudes face à ce qu’ils considèrent comme une procédure comportant de nombreuses zones d'ombre.

Après avoir réussi à mobiliser les forces républicaines ce jeudi au siège de l’Alliance pour la République, Farba Ngom poursuit son combat en engageant le chantier juridique. Avec un pool d'avocats constitué, entre autres, de Me Doudou Ndoye, Jacques Pascal Gomis et Baboucar Cissé, l’Aperiste et maire d'Agnam ne compte pas se laisser mener aussi facilement à l’“abattoir”. Ainsi, ouvrant le bal face aux journalistes, Me Ndoye a exprimé son appréciation pour ce qu’il perçoit comme une procédure manquant de transparence.

“Personne ne sait ce qui est reproché à Farba Ngom. Il n’a reçu aucun document, aucune convocation, aucune explication. On ne lui a jamais dit : voici les faits qu’on vous reproche. Nous, ses avocats, n’avons ni lu ni vu quoi que ce soit”, déclare Me Doudou Ndoye. Il précise : “À ce jour, en dépit de la floraison des interventions et écrits publics, ni le sieur Mohamadou Farba Ngom, ni aucun de ses avocats n'a connaissance des faits exacts du dossier judiciaire ouvert par le Parquet financier de la République.”

À en croire la robe noire, pour mieux étayer le caractère peu clair de cette affaire, ni leur client ni le pool d'avocats n’ont été invités à s'exprimer devant la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), à l’origine du rapport incriminant le parlementaire. “La presse parle d’un rapport de la CENTIF, mais ni mon client ni moi ne l’avons vu. Aucun échange n’a eu lieu entre Farba Ngom et cette institution”, a-t-il ajouté. Continuant d'égrener les manquements liés à cette procédure, il évoque le silence du procureur lui-même ou des autres autorités judiciaires. “Je n’accuse pas le procureur de la République. Mais il n’a rien dit, rien fait, du moins à ma connaissance.”

Me Baboucar Cissé : “Si l'on creuse davantage ce dossier, beaucoup vont tomber’’

Dans sa communication, le doyen s'est attardé sur le tintamarre médiatique autour de cette affaire. En avocat émérite, Me Ndoye, ainsi que ses collègues, ne comptent pas sortir de leur champ lexical. “Nous sommes des avocats, pas des lecteurs de communiqués. Nous attendons des faits précis, des éléments concrets, pour pouvoir défendre notre client. Nous défendrons Farba Ngom avec rigueur et détermination, mais dans le respect des principes fondamentaux du droit.”

Sur cette affaire de 125 milliards supposés, un autre membre du pool d'avocats appelle à la retenue et à la responsabilité pour éviter les jugements hâtifs. Selon Me Baboucar Cissé, si l'on va au bout de cette histoire, on pourrait faire face à de nombreuses surprises. “Si l'on creuse davantage ce dossier, beaucoup vont tomber. Donc, avant de prendre certaines décisions, il faut bien les mûrir.”

Rappelons que l'hémicycle devrait se prononcer dans les prochains jours sur la demande de levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom. Une décision qui, si elle est validée, ouvrirait la voie à une audition judiciaire du député.

MAMADOU DIOP