L’enquête sur la mort de Fatou Kiné Gaye a fait de grands pas. Confiée à la Sûreté urbaine, elle a permis l’arrestation de K. Ba, contrôleur du multiservice que gérait la défunte. Il a avoué le crime. Les résultats de l’autopsie infirment la grossesse et révèlent une mort atroce.

Du nouveau dans l'enquête sur le meurtre de Fatou Kiné Gaye. Selon nos informa- tions, un suspect du nom de K. Ba a été interpellé, ce samedi, par les élé- ments du commissariat de police de Pikine. Selon nos interlocuteurs, il s’agit d’un collègue de la victime qui avait été entendu, une première fois, avant d'être libéré. En fin d'après- midi, il a reçu la visite inopinée des hommes du commissaire Ba qui sont allés le cueillir dans sa demeure. Après cette arrestation, poursui- vent-ils, les hautes autorités poli- cières ont pris la décision de confier la suite de l'enquête à la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Hier, tard dans la nuit, on a appris qu’il a fini par avouer le crime, car beaucoup de preuves l’accablent. Et que l’arme du crime a été retrouvée.

Le présumé assassin était le supervi- seur de la dame qui n’était pas en état de grossesse, selon nos sources. Toujours est-il que, poursuivent nos sources, dans le cadre de cette enquête, une reconstitution des faits a eu lieu. Son déferrement pourrait intervenir, mardi ou mercredi, confie- t-on. D’ores et déjà, on peut dire qu’il sera déféré pour assassinat.

En effet, dans le cadre des investi- gations, il est rapidement apparu qu’il y avait un trou de 500 000 F CFA dans la caisse du multiservice dont K. Ba était le contrôleur. Ainsi, les soupçons ont commencé à peser sur lui. Les enquêteurs soupçonnant qu’il a occis la dame pour masquer le trou dans la comptabilité.

K. Ba renvoyé d’une banque pour détournement

Tuer une personne pour masquer un détournement peut paraître tota- lement excessif. Mais l’enquête a aussi révélé que K. Ba n’en était pas à son premier détournement. Nos sources renseignent qu’il avait dérobé un montant de plus d’un mil- lion F CFA, quand il travaillait comme caissier dans un établissement ban- caire de la place, il y a de cela moins de deux ans. Sauf que ses anciens patrons avaient décidé, à l’époque, de ne pas saisir la justice. Ils l’avaient simplement viré. C’est après qu’il a rejoint le multiservice.

Les résultats de l'autopsie ont été révélés hier. Ils font état de “multi- ples plaies pénétrantes thoraxicoab- dominales et des membres supé- rieurs et inférieurs gauches, associés à de nombreuses lésions viscérales et une hémorragie interne et externe massive, des suites de coups et bles- sures par arme blanche’’.

Ces résultats confirment, en outre, que la victime n'était pas enceinte, comme annoncé dès les premières heures de l’affaire. Après l’autopsie, la victime a été enterrée hier dans la ville sainte de Tivaouane. Pour rappel, Fatou Kiné Gaye a été retrouvée morte, vendredi dernier en début de soirée, dans le multiservice qu’elle gérait, non loin de l’école 5 de la commune de Pikine-Nord.

La dame travaillait dans le quartier, mais n’y habitait pas. Rapidement, la thèse d’une agression ayant mal tourné avait été avancée. Mais les premiers constats laissaient penser que la dame avait été tuée par une personne qu’elle connaissait, vu la configuration des lieux. A signaler que le présumé assassin devait baptiser son enfant. Sa femme a accouché, il y a de cela une semaine.