Comme chaque année, ‘’EnQuête’’ offre une série de reportages sur Serigne Touba, ses disciples et sa famille. Cette année ne dérogera pas à cette règle. Dans la rubrique ‘’En route vers le Magal’’, nous évoquons les lieux où 66 fils de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ont été inhumés.



Dans l’enceinte de la grande mosquée de Touba, selon Serigne Abdoulaye Dièye (écrivain et chercheur mouride), cinq fils de Bamba y reposent. Il s’agit de : Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké (premier khalife de Bamba), Serigne Fallou Mbacké, Serigne Abdou Khadre Mbacké, Serigne Saliou Mbacké, Serigne Mourtada Mbacké.

Son fils, Serigne Abdoul Ahad Mbacké, repose à Daray Kamir. Sokhna Mai Mbacké Zoukhra repose à l’entrée des anciens cimetières.

À Darou Minam, il y a : Serigne Mouhamadou Bachir (père de l’actuel khalife général des mourides, Serigne Mountakha) et Serigne Sounhibou Mbacké (Pencoum Serigne Sounhibou, quartier de la ville sainte).

Dix-neuf fils du fondateur du mouridisme ont des tombeaux qui se trouvent aux anciens cimetières de Touba. Il s’agit de : Cheikh Mamadou Lamine Mbacké (dit Serigne Barra), Cheikh Abdou Lahi ‘’Borom Deur bi’’, Cheikh Ibrahima Mbacké, Cheikh Abdoubacrine Mbacké, Cheikh Mouhamadou Kabir Mbacké, Cheikh Abdou Samad Mbacké, Sokhna Faty Dia Mbacké, Sokhna Astou Gawane Mbacké, Sokhna Mbène Ngabou Mbacké, Sokhna Aminatou Mbacké, Sokhna Mai Al Koubra Mbacké, Sokhna Mominatou Mbacké, Sokhna Khadidiatou Mbacké (même mère que Serigne Abdou Khadr Mbacké, 4e khalife), Sokhna Faty Penda Bouyo Mbacké, Sokhna Mously Matou Mbacké, Sokhna Maréma Kounta Mbacké, Sokhna Amy Cheikh Mbacké, Sokhna Diop Mbacké et Sokhna Fatimatou Mbacké.

Quinze fils de Cheikhoul Khadim ont une dernière demeure à Ndame Darou Alimoul Khabir : Cheikh Mouhamadoul Moukhtar Mbacké, Cheikh Mouhamadoul Abdoulahi Mbacké, Cheikh Abdoul Mouhimou Mbacké, Cheikh Abdoul Bakhi Mbacké, Cheikh Mouhamadoul Mouktar Mbacké, Cheikh Abobacrine Mbacké, Cheikh Amidoune Mbacké, Cheikh Mouhamadou Abdoulahi Mbacké, Cheikh Abdoul Khoudoss Mbacké, Cheikh Mouhamadoul Kabir Mbacké, Sokhna Aminatou Mbacké, Sokhna Tahiratou Mbacké, Sokhna Maimounatoul Mbacké, Sokhna Massekaratou Mbacké, Sokhna Rokhayitou Mbacké.

Onze fils de Bamba sont enterrés à Khourou Mbacké (dont 10 dans le tombeau de Serigne Abdou Salam Mbacké) : Cheikh Mouhamadou Abdoulahi Mbacké, Cheikh Abdoul Djiamil Mbacké, Cheikh Abdou Wahab Mbacké, Cheikh Abdoul Bakhi Mbacké, Sokhna Aminatou Mbacké, Sokhna Salimatou Mbacké, Sokhna Marema Mbacké, Sokhna Mouslimatou Mbacké, Sokhna Fatimatou Bintou Mbacké et Sokhna Mariéma Mbacké.

Quatre fils du fondateur du mouridisme reposent à Mbacké Baol : Cheikh Mouhamadou Yadali Mbacké (Diourbel), Cheikh Mouhamadou Abdoul Khadre Mbacké (cimetière des Mboussobé), Cheikh Mouhadmou Kabir Mbacké et Sokhna Fatimatou Mbacké.

Un seul fils repose à Mbacké Kadior : Sokhna Astou Kadior Mbacké. D’autres informations mentionnent Sokhna Seynabou Mbacké, mais sa tombe est introuvable.

À Mbapouna (environs de Ndoulo, Diourbel) : Sokhna Oumou Kalsom Mbacké et Sokhna Khadidiatou Mbacké (petite sœur de Serigne Mouhamadou Bachir).

À Keur Mandoumbé (région de Louga) : Cheikh Mouhamadou Abadoulahi Mbacké.

À Guédé Bousso : Sokhna Maimounatoul Mbacké (née en 1914, année de naissance de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, 3e khalife).

Assane et Ousseynou Mbacké (jumeaux méconnus) reposent à Fass Touré, bien que leur localisation exacte reste incertaine.

‘’Sur 66 tombeaux recensés, 63 sont localisés. Restent non identifiés : Sokhna Seynabou Mbacké, Serigne Assane et Ousseynou Mbacké. Ces lieux sacrés doivent être connus de tous les mourides’’, conclut Serigne Abdoulaye Dièye.

Seuls 19 fils photographiés

L’écrivain révèle que seuls 19 descendants ont été immortalisés. Pour les hommes, il s’agit de : Cheikh Mouhamadoul Moustapha, Serigne Fallou, Serigne Abdoul Akhad, Serigne Abdou Khadre, Serigne Saliou, Serigne Bara, Cheikh Mouhamadoul Bachir, Cheikh Ibrahima Mbacké, Serigne Souhanhibou, Serigne Abdou Samat, Serigne Abdou Lakhi ‘’Borom Deur bi’’ et Cheikh Mourtada.

Les femmes sont : Sokhna Mai Al Koubra, Sokhna Momi Mbacké, Sokhna Mbène Ngambou, Sokhna Mousli Mbacké, Sokhna Ami Cheikh, Sokhna Mai Mbacké, Sokhna Astou Gawane.

CHEIKH THIAM