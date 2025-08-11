Le ballet des autorités se poursuit à Touba. Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), Dr Toussaint Manga s’est lui aussi rendu dans la ville sainte pour faire son ziar. Le patron de la Lonase a été reçu par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, chez lui à Darou Minam, avant de se rendre chez le porte-parole du khalife, Serigne Bass Abdou Khadre, puis chez Sokhna Bally Mountakha.

‘’C’est avec beaucoup de plaisir que je viens à Touba pour recueillir les prières du vénéré khalife général des mourides. Je sollicite vos prières pour le président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko pour leur réussite dans la mission qui leur est confiée par les Sénégalais’’, a déclaré Dr Toussaint Manga devant le khalife général, selon un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

En retour, le vénéré guide a formulé des prières pour lui et toute sa délégation. Selon le communiqué, le khalife s’est réjoui de l’intérêt que le DG de la Lonase accorde à la cité religieuse. ‘’L’année dernière, alors que vous veniez d’être nommé à la tête de la Lonase, vous avez tenu à venir à Touba. Cela est une grande marque de considération vis-à-vis de notre communauté. Que mes prières vous accompagnent’’, a formulé Serigne Mountakha Mbacké.

Le porte-parole du khalife général, Serigne Bass Abdou Khadre, a eu pratiquement les mêmes mots pour Dr Toussaint Manga et sa délégation. Selon la note, la Lonase a toujours accompagné les activités religieuses et culturelles. Mais avec Dr Toussaint Manga, la présence de la Lonase dans ces événements religieux ou coutumiers a fortement accru.