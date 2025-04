Affaire Mansour Faye

Encore l’ancien ministre Mansour Faye ! Il a tenté une fois de plus de sortir du pays, mais a été éconduit. ‘’Ils ont osé ! Oui, ils ont osé franchir le Rubicon’’, écrit-il sur Facebook. En effet, souligne-t-on, ‘’je voudrais informer l’opinion nationale et internationale que j’ai été une nouvelle fois interdit d’embarquer dans le vol HF 0701 de ce jour jeudi 10-04-25, malgré la mise à disposition de la notification de l’ordonnance de la Cour suprême n°12/2025 me rétablissant dans mes droits ! Dans quel État sommes-nous ? Qui peut nier, aujourd'hui, que la dictature s'est installée au Sénégal ?’’, se demande-t-il. Il n’est pas découragé tout de même. Car, précise-t-il dans son post, ‘’grande et intacte demeure ma détermination à jouir de tous mes droits de citoyen libre’’. Attendons la prochaine tentative. Elle pourrait, peut-être, être la bonne.