Des réflexions sur la réforme foncière : c’est ce que veut le Chef de l’État, Diomaye Faye. L’idée est de faire en sorte que les titres de propriété soient en bonne et due forme, et qu’il n’y ait que des détenteurs légaux des terres et des parcelles à usage d’habitation.

Le Président de la République a souligné l’importance d’orienter les réflexions sur la réforme foncière, hier en Conseil des ministres. Il s’agit d’aller vers l’objectif d’attribution effective de titres de propriété en bonne et due forme aux détenteurs légaux des terres et des parcelles à usage d’habitation, partout au Sénégal. « Dans cet esprit, l’accès à la propriété foncière et immobilière sera facilité par la valorisation de l’utilisation de la terre comme garantie pour l’obtention d’un crédit », lit-on dans le communiqué.

Ainsi, Diomaye Faye invite le gouvernement à veiller à la gestion optimale du domaine de l’État et du domaine national, par d’une part, l’amélioration des outils de cartographie et de pilotage du potentiel foncier, et d’autre part, la prévention systématique et la résolution des conflits fonciers. Enfin, il demande la préparation d’un plan de communication sur la réforme foncière projetée, en vue de son appropriation collective par les populations à la base, les collectivités territoriales, les agriculteurs, les éleveurs, les investisseurs et autres opérateurs économiques.

Par ailleurs, Diomaye Faye souligne l’impératif d’un suivi de proximité de la gouvernance et des performances financières des entités du secteur parapublic, sous tutelle administrative, technique et financière. Il a demandé au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public de faire une communication trimestrielle en Conseil des ministres sur l’état de mise en œuvre des réformes de la fonction publique et de modernisation des services publics. Dans le même temps, il a invité le Ministre des Finances et du Budget à faire une communication trimestrielle sur la gestion du portefeuille de l’État.

En effet, le Chef de l’État est revenu sur la première édition de la Conférence des Administrateurs et Managers publics (CAMP) tenue le 20 janvier 2025. Diomaye Faye souligne au gouvernement l’urgence de prendre toutes les mesures et dispositions requises en vue d’actualiser le statut général des fonctionnaires et la réglementation relative aux agents non fonctionnaires, de finaliser le Code de déontologie des agents publics ainsi que le Plan de développement de la formation permanente des agents publics, et de réviser les cadres académique, juridique, administratif et financier d’évolution des écoles nationales de formation, notamment l’École nationale d’Administration (ENA).

Une cellule à la Primature

De plus, pour Diomaye Faye, il est nécessaire de mener à bien le processus d’évaluation annuelle des performances des agents publics, mais aussi d’accentuer, avec le « New Deal technologique », la digitalisation intégrale des administrations pour une meilleure qualité des services délivrés aux usagers et aux citoyens.

À noter que le Président de la République participera, le 22 juin 2025, à Abuja, au Nigéria, au Sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Pour sa part, le Premier ministre est revenu sur les réformes de l’État et la qualité de la représentation des administrations publiques dans les organes délibérants des entités du secteur parapublic. S’agissant des réformes de l’État, Ousmane Sonko a indiqué qu'elles constituent « un point essentiel pour la réussite de la mise en œuvre des politiques publiques ».

Pour la coordination, l’orientation et le suivi de ces réformes, il a annoncé la mise en place d’une Cellule à la Primature. Les changements attendus couvrent plusieurs domaines d’une importance capitale pour l’environnement des affaires, la modernisation de l’administration publique, incluant le droit d’accès du citoyen à l’information et un large recours à la transformation digitale, ainsi que la valorisation du capital humain à travers une formation visant à doter les citoyens de fortes valeurs civiques et patriotiques, et de compétences nécessaires à la réalisation des performances attendues, du « rebasing social ».

BABACAR SY SEYE