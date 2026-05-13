En marge du Sommet Africa Forward à Nairobi, le président Bassirou Diomaye Faye a déployé une offensive diplomatique et économique tous azimuts. Entre négociations sur la dette, plaidoyer pour une économie bleue équilibrée et consolidation de partenariats stratégiques, le chef de l’État a inscrit le Sénégal au cœur des enjeux majeurs du continent et des équilibres financiers internationaux.

En déplacement au Kenya dans le cadre du Sommet Africa Forward, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a multiplié, mardi 12 mai 2026, les initiatives diplomatiques, économiques et stratégiques pour positionner le Sénégal au cœur des grands enjeux africains et internationaux. Entre négociations sur la dette, plaidoyer pour une économie bleue équitable et renforcement de partenariats, le chef de l’État a déroulé une journée dense, marquée par une forte présence sur tous les fronts.

Dès l’ouverture des travaux au Kenya International Convention Center, en présence de plusieurs chefs d’État et dirigeants d’institutions internationales, le président sénégalais s’est engagé dans une série d’échanges à haute portée économique. Au centre des discussions : la question de la dette.

Lors de ses entretiens avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso, et le président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), Serge Ekoué, Diomaye Faye a plaidé pour « une issue juste et soutenable » à la situation financière du Sénégal.

Ces échanges ont également permis de consolider des perspectives d’investissement. La BERD, récemment installée au Sénégal, entend renforcer ses engagements, notamment dans des projets structurants comme l’usine de dessalement du Grand Dakar ou le développement des énergies renouvelables. De son côté, la BOAD a réaffirmé son soutien au Sénégal dans sa quête de solutions face aux contraintes budgétaires actuelles.

Sur le plan thématique, le chef de l’État a co-présidé une table ronde consacrée à l’économie bleue, aux côtés du Premier ministre mauricien. Devant ses pairs, il a défendu une approche conciliant impératifs climatiques et droit au développement, insistant sur la nécessité d’un « juste partage des revenus issus des ressources marines et fluviales ».

Le Sénégal met en avant une stratégie articulée autour de la modernisation de la pêche, de l’aquaculture, de la réforme foncière et de la promotion du tourisme vert.

Intense activité diplomatique

La journée a également été marquée par une intense activité diplomatique. Le président Faye s’est entretenu avec ses homologues des Comores, Azali Assoumani, et du Botswana, Duma Boko, afin de renforcer les relations bilatérales et explorer de nouveaux axes de coopération, notamment dans la valorisation des ressources naturelles et l’intensification des échanges économiques.

En marge du sommet, le chef de l’État a aussi accordé une place importante au secteur privé. Les discussions avec Danone et la Laiterie du Berger ont mis en lumière un partenariat exemplaire basé sur la production locale et la création de valeur pour les éleveurs. En près de vingt ans, cette collaboration a permis à l’entreprise sénégalaise de passer d’un chiffre d’affaires de 250 millions à 29 milliards de francs CFA, tout en structurant un écosystème impliquant des milliers de producteurs et de commerçants.

Également, le sport s’est imposé comme un levier stratégique. Les échanges avec NBA Africa et la Basketball Africa League ouvrent la voie à un renforcement du partenariat avec le Sénégal, avec en perspective l’organisation d’une prochaine édition de la BAL à Dakar. Une ambition qui s’inscrit dans la volonté des autorités de faire du sport une véritable industrie, en lien avec les industries culturelles et créatives.

À travers cette journée, le président Diomaye Faye a affiché une méthode : occuper les espaces de décision, défendre les intérêts nationaux et inscrire le Sénégal dans les dynamiques de transformation du continent. Un positionnement qui, au-delà du sommet, vise à traduire chaque engagement international en retombées concrètes pour les populations.

AMADOU FALL