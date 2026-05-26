Prix matériaux de construction 

Les prix des matériaux de construction ont poursuivi leur progression au Sénégal au mois d’avril 2026. Dans une note publiée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), il ressort qu’ils ont augmenté de 1,1 % par rapport au mois précédent, sous l’effet principalement du renchérissement des matériaux de base, du matériel destiné aux travaux d’électricité ainsi que des peintures. Sur un an, la tendance reste également orientée à la hausse, avec une progression globale de 2,4 % par rapport à avril 2025. Selon l’ANSD, cette évolution mensuelle est largement portée par les matériaux de base, dont les prix se sont appréciés de 1,5 %. Cette hausse est liée notamment au renchérissement du sable (+3,8 %), du fer à béton (+2,3 %), du ciment ordinaire (+1,0 %) ainsi que des graviers (+0,7 %).

En glissement annuel, cette catégorie enregistre une hausse de 4,1 %. Les matériaux destinés aux travaux d’électricité affichent la progression la plus marquée du mois, avec une hausse de 4,1 %. L’ANSD explique cette évolution par le renchérissement des câbles VGV (+9,8 %), conséquence directe de la hausse des coûts des matières premières utilisées dans leur fabrication. Comparés à avril 2025, les prix de ces matériaux ont progressé de 7,4 %. Le segment des peintures suit également la même dynamique. Les prix ont augmenté de 1,4 % sur un mois, sous l’effet combiné de la hausse de la peinture à eau (+1,6 %) et de la peinture à huile (+1,3 %).

En variation annuelle, cette catégorie affiche une progression de 0,7 %. Les matériaux destinés à l’étanchéité enregistrent, eux aussi, une légère hausse de 0,6 % en avril. Cette évolution est attribuée principalement à l’augmentation des prix des pax aluminium (+1,0 %) et des enduits (+0,8 %). Sur les douze derniers mois, les prix de cette catégorie se sont accrus de 1,2 %. Ces nouvelles données confirment la poursuite de la pression sur le coût des intrants du bâtiment, dans un contexte où le secteur de la construction reste particulièrement sensible aux variations des matières premières et des approvisionnements.