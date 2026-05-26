Publié le 26 May 2026 - 08:17

Prix matériaux de construction 

 

Les prix des matériaux de construction ont poursuivi leur progression au Sénégal au mois d’avril 2026. Dans une note publiée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), il ressort qu’ils ont augmenté de 1,1 % par rapport au mois précédent, sous l’effet principalement du renchérissement des matériaux de base, du matériel destiné aux travaux d’électricité ainsi que des peintures. Sur un an, la tendance reste également orientée à la hausse, avec une progression globale de 2,4 % par rapport à avril 2025. Selon l’ANSD, cette évolution mensuelle est largement portée par les matériaux de base, dont les prix se sont appréciés de 1,5 %. Cette hausse est liée notamment au renchérissement du sable (+3,8 %), du fer à béton (+2,3 %), du ciment ordinaire (+1,0 %) ainsi que des graviers (+0,7 %).

En glissement annuel, cette catégorie enregistre une hausse de 4,1 %. Les matériaux destinés aux travaux d’électricité affichent la progression la plus marquée du mois, avec une hausse de 4,1 %. L’ANSD explique cette évolution par le renchérissement des câbles VGV (+9,8 %), conséquence directe de la hausse des coûts des matières premières utilisées dans leur fabrication. Comparés à avril 2025, les prix de ces matériaux ont progressé de 7,4 %. Le segment des peintures suit également la même dynamique. Les prix ont augmenté de 1,4 % sur un mois, sous l’effet combiné de la hausse de la peinture à eau (+1,6 %) et de la peinture à huile (+1,3 %).

En variation annuelle, cette catégorie affiche une progression de 0,7 %. Les matériaux destinés à l’étanchéité enregistrent, eux aussi, une légère hausse de 0,6 % en avril. Cette évolution est attribuée principalement à l’augmentation des prix des pax aluminium (+1,0 %) et des enduits (+0,8 %). Sur les douze derniers mois, les prix de cette catégorie se sont accrus de 1,2 %. Ces nouvelles données confirment la poursuite de la pression sur le coût des intrants du bâtiment, dans un contexte où le secteur de la construction reste particulièrement sensible aux variations des matières premières et des approvisionnements.

Section: 
economie
Pétrole, gaz et emploi
PRIX DES PRODUITS À L’IMPORTATION ET À L’EXPORTATION EN MARS 29026 : L’ANSD donne les raisons de leur accroissement
SOMMET AFRICA FORWARD À NAIROBI : Diomaye Faye plaide pour une solution à la dette
RAPPORT CENTIF 2025 : Des enjeux majeurs et des chiffres édifiants
STRATÉGIE NATIONALE DE L’ÉQUITÉ (SNE) L’État engage la concertation territoriale à Thiès
LANCEMENT DE LA TROISIÈME COHORTE DU EDTECH FELLOWSHIP : 45 millions de FCFA pour propulser les champions de l'éducation numérique
EL MALICK NDIAYE, PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE : “La dette ne doit plus être gérée dans l’urgence”
PRIX À LA CONSOMMATION EN AVRIL 2026 : Une hausse de 1,4 % portée par l’alimentation et les services
Activité économique
MOIS DE MARS 2026 : La balance commerciale est excédentaire de 183,8 milliards de FCFA
EXPLOITATION DES MINERAIS EN AFRIQUE : La masterclass du général Mbaye Cissé
DÉFAILLANCES EN SÉRIE DANS LES MARCHÉS PUBLICS : À acquis la faute ?
DGPRE
Hausse prix des matériaux de construction…
Promotion du tourisme souverain
TABASKI 2026 - FACE AUX INCERTITUDES REGIONALES : Les éleveurs appellent à une réaction rapide de l’État
RAPPORT SUR L’ÉTAT DES LIEUX DE L'ÉCONOMIE AFRICAINE Les risques de dégradation s’accumulent en Afrique subsaharienne
INSTALLATION DU CONSEIL STRATEGIQUE DE L'INITIATIVE PRESIDENTIELLE SUNUCHAMPIONS : Diomaye redéfinit les rapports entre l'État et le secteur privé
Tenure de l'eau
Banque mondiale