L’équipe du Sénégal de basket a échoué dans sa quête de figurer sur le podium de la 25e édition de l’Afrobasket féminin, à Yaoundé, en perdant le match de classement, dimanche dernier, contre le Cameroun (53-49). Le Nigeria est sacré champion d’Afrique pour la 3e fois d’affilée, en s’imposant en finale face au Mali (70-59).

Pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle dans l’histoire de l’Afrobasket féminin, l’équipe du Sénégal ne figure pas sur le podium. Battues par le Cameroun (49-53) en match de classement pour la 3e place, dimanche dernier, les filles de Moustapha Gaye ont réalisé à Yaoundé l’un des pires bilans de la sélection nationale en Coupe d’Afrique des nations féminine de basket-ball. En vingt-trois participations, le Sénégal n’avait manqué qu’une seule fois le podium. C’était lors de la première édition du Championnat d'Afrique féminin de basket-ball, qui s’est tenue en 1966 en Guinée et remportée par l’Egypte. Présente dans la capitale guinéenne avec trois autres nations, l’équipe sénégalaise avait terminée à la 4e place, derrière la sélection égyptienne, celles de la Guinée et de la Centrafrique.

Eliminées en demi-finales par sa bête noire, le Nigeria (73-63), depuis ces quatre dernières années, Mame Marie Sy et ses coéquipières avaient encore la chance d’atteindre l’objectif de départ. En partance pour Yaoundé, le directeur technique national et sélectionneur de l’équipe féminine a parlé de podium. Face au pays hôte, les Lionnes avaient promis de tout donner pour rentrer à la maison au moins avec la médaille de bronze. Malheureusement, les filles de coach Tapha n’avaient pas bien digéré la défaite face aux D-Tigers. Après une bonne entame de la partie en remportant le premier quart-temps (12-19), elles n’ont pas pu gérer leur avance de sept points plus longtemps. Les Camerounaises sont revenues petit à petit, en remportant tous les trois quarts-temps restants (10-8, 14-11 et 17-11).

Sans pour autant constituer un véritable danger pour l’adversaire, les Lionnes indomptables ont pris leur revanche sur le Sénégal, en cinq confrontations depuis 2009. Les joueuses sénégalaises se sont mises toutes seules dans le pétrin. Durant toute la rencontre, l’équipe a perdu la main avec beaucoup de tirs faciles manqués. Sur 39 tentatives dans la raquette camerounaise, les Sénégalaises n’ont mis que 151 paniers, soit une réussite de 38,5 %. Elles n’ont pas également été très présentes dans le jeu intérieur, avec seulement quatre lancers francs obtenus. Par ailleurs, les vice-championnes sortantes ont perdu beaucoup de balles, 22 au total. Sur le plan défensif, les joueuses ont été très maladroites, commettant 22 fautes qui ont permis au Cameroun d’inscrire 16 points au lancer franc.

Yacine Diop dans le 5 majeur, Astou Traoré honorée

La clôture de la 25e édition de l’Afrobasket féminin a été marquée par le 3e titre d’affilée du Nigeria, qui a remporté le 5e trophée continental de son histoire. Les D-Tigers ont battu en finale le Mali sur le score de 70 à 59. La capitaine du Nigeria, Adaora Elonu, a été désignée MVP de la compétition. La quadruple participante à une phase finale de l’Afrobasket figure logiquement dans le 5 majeur du tournoi où on note aussi la présence de sa coéquipière Ezinne Kalu, MVP en 2019, la Sénégalaise Yacine Diop, la jeune Camerounaise Marina Paule Ewodo et l’imposante intérieure du Mali Mariam Coulibaly. La Mozambicaine Tamara Seda a terminé meilleure rebondeuse de la compétition, avec un total de 52 rebonds. L’Égyptienne Nadine Mohammed a été couronnée meilleure marqueuse avec 101 points, tandis que l’Ivoirienne Salimata Berté a été la plus adroite à trois points avec 16 tirs primés inscrits.

Même si elle n’a pas participé à la 25e édition de l’Afrobasket, Astou Traoré a été honorée par la Fiba-Afrique à Yaoundé. Meilleure marqueuse de l’histoire du Championnat d’Afrique féminin de basket, avec 751 points, l’internationale sénégalaise, de même que l’Angolaise Nacissela Mauricio et la Nigériane Aisha Mohammed Balarabe ont été récompensées par l’instance dirigeante du basket continental pour leur ‘’engagement dans le développement du basket et de leurs équipes nationales’’.

LOUIS GEORGES DIATTA