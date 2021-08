L’équipe du Sénégal de basket a remporté ses trois matches de la phase de poules. Les Lions ont battu largement, hier, le Cameroun, sur le score de 98 à 65. Leaders de la poule D, les Sénégalais connaitront leur adversaire en quarts de finale, à l’issue du match de barrage entre l’Egypte et l’Angola, cet après-midi (13 h).

Carton plein pour le Sénégal ! Les Lions de la balle orange ont remporté leur 3e victoire en autant de sorties à l’Afrobasket masculin, Rwanda-2021. Les hommes de Boniface Ndong ont battu le Cameroun (4e, 2 pts), dans le choc de Lions, sur le score sans appel de 98 à 65, soit 33 points d’écart. Youssou Ndoye et sa bande ont survolé la poule D dont ils sont leaders (6 pts) devant le Soudan du Sud (2e, 5 pts), qu’ils ont dominé (103-75) lors de la 2e journée, l’Ouganda (3e, 4 pts), défait d’entrée (93-55). Les Sud-Soudanais et les Ougandais vont jouer les barrages qualificatifs aux quarts de finale, respectivement contre le Kenya et le Nigeria.

Pour leur part, les Lions, déjà qualifiés, croiseront en quarts le vainqueur entre l’Egypte et l’Angola, qui est la première affiche des barrages, ce matin (13 h).

Face à une équipe du Cameroun déjà éliminée, le Sénégal désireux de confirmer ses deux belles précédentes prestations, devait y mettre du sérieux et de la rigueur. Malgré leur élimination, les Camerounais ne se sont pas présentés en victimes expiatoires. Les premières minutes de la partie ont été très serrées. Les hommes du coach Lazare Adie Ngono ont bien résisté à l’adversaire. Les Sénégalais ont réussi un moment à prendre le large avec 11 points d’écart. Mais le Cameroun a pu revenir à un point (24-23). Il a fallu un tir primé de Brancou Badio pour que le Sénégal se sorte de l’étau camerounais, à la fin du premier quart-temps avec seulement quatre unités d’avance (27-23).

Gorgui Sy Dieng sort le grand jeu

Le Sénégal a relevé son niveau de jeu au second quart-temps. Un peu en deçà de son potentiel lors des deux premières sorties de l’équipe nationale, cette-fois, Gorgui Sy Dieng a plané au-dessus de la mêlée. Très présent dans le jeu intérieur, la nouvelle recrue des Hawks d'Atlanta a été énorme, aussi bien en attaque qu’en défense. Il a d’ailleurs réalisé un double-double (17 points et 10 rebonds). Cette bonne prestation lui a valu la meilleure évaluation de la partie (+25). Ibrahima Faye a aussi fait mieux que lors de ses deux premiers matches, avec une évaluation de +19 (13 points). Même s’il a été moins fringant par rapport aux rencontres contre l’Ouganda et le Soudan du Sud, Brancou a également joué sa partition, avec ses 16 points inscrits (+16).

Les Lions ont maitrisé le jeu durant les trois derniers quart-temps. Ils ont verrouillé la défense, obligeant les Camerounais à déjouer au plan offensif. Ils n’ont marqué que 8 points durant le 2e acte, contre 20 pour les Sénégalais qui comptent à ce moment 16 points d’écart (47-31). Les Lions indomptables sont complément largués et n’arrivent plus à s’accrocher au wagon. La différence entre les deux équipes s’accentue. Elle est de 22 points (78-56) à la fin du 3e quart-temps, puis est passé à 33 points à la fin de la rencontre (98-75).