Créée en 2004, l'aire marine protégée d'Abéné (AMP/Abéné) avec une superficie de 119 km2, est à cheval entre la Gambie au niveau de la frontière avec le village de Niaffrang et l'hôtel Karong sur 20 km et sur une largeur de moins de 11 km. Il a cinq villages périphériques qui sont Kafountine, Thiana, Abéné, Kabadio et Niaffrang. D’après le conservateur de l’AMP/Abéné, comme les autres aires marines protégées en général, la structure qu’il dirige a un modèle de cogestion.

Il y a, en sus du conservateur et son staff composé d’agents qui représentent l'État, selon le capitaine Jean Valentin Samédi, le comité de gestion qui est représentatif des cinq villages et périphéries qui représentent la communauté. Du coup, il y a un bureau exécutif et des commissions. ‘’Nous essayons autant que possible avec les populations de les impliquer dans la gestion, comme dans les prises de décision, notamment les réunions tenues avec les membres du comité de gestion.

Et suivant le thème, nous déclinons un plan d'action ou un plan d'aménagement et de gestion où ils prennent part par rapport à la prise de décision et accompagnent. Donc, le conservateur dans la mise en œuvre des différentes activités. Ce qui fait qu'ils nous aident aussi bien dans la surveillance que dans les activités de sensibilisation. Les populations tirent d'abord les retombées de la conservation parce que nous conservons pour une utilisation durable. Ce qui nous permet d'utiliser de manière efficace et efficiente les ressources. Au niveau des activités génératrices de revenus qui sont accompagnées par les différents projets comme c'est le cas du projet AMP mangroves où certaines GIE de femmes bénéficient du financement pour accroître leurs revenus et avoir un impact sur le développement local’’, a expliqué le conservateur.