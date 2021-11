En 2009, sous la bannière de la coalition Benno Siggil Senegaal, le Parti socialiste avait gagné la mairie de la commune de Golf-Sud. Depuis lors, c’est Aissatou Sow Diawara qui dirige cette mairie. Selon elle, pendant tout ce temps, elle n’a jamais eu de scandale foncier ou financier, mais plutôt des réalisations concrètes dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’état civil et d’autres secteurs. Près de 200 jeunes, poursuit-elle, sont devenus de chefs de famille, grâce au recrutement de son équipe. En 2012, la coalition BBY a contribué avec succès à l’élection du président Macky Sall à la tête du pays. En 2021, au terme de son mandat de maire de Golf-Sud, des situations conflictuelles surgissent de partout, dans tous les départements.

Parmi les causes de ses conflits, renseigne-t-elle, il y a l’usure du pouvoir, la jeunesse de l’électorat, la gestion des directions nationales par des jeunes qui ont l’âge de ses enfants et dont les moyens financiers permettent de battre l’opposition à tout prix pour remplacer les jeunes et la percée d’une opposition détenant un discours ‘’acerbe’’ et ‘’mensonger’’ pouvant galvaniser une jeunesse désœuvrée et désespérée, confrontée à de sérieux problèmes d’emploi et à une situation sociale urbaine de plus en plus difficile. A l’effet de trouver une solution à ces problèmes de la jeunesse, poursuit-elle, le président de la coalition BBY n’a qu’un seul objectif : gagner partout et qu’aucune commune n’échappe à BBY.

...‘’Cependant, nous n’acceptons sans nul doute qu’aucun parti politique, qu’il s’agisse du PS, de l’AFP, de l’APR ne peut gagner seul ces élections en dehors de la coalition. C’est ainsi que le président Macky Sall nous a dit qu’il nous serait reconnaissant si nous acceptons de privilégier l’intérêt général au détriment de nos intérêts personnels. Face à cette demande, nous avions deux options. Soit dresser et diriger une liste parallèle pour faire face à BBY et ses alliés, ce qui serait hasardeux, dangereux utopique, car cela nécessiterait d’importants moyens financiers, voire plusieurs millions. A quelles fins ? Soit de sauvegarder la survie de la coalition BBY qui est une coalition gagnante, et les bons rapports existants entre le PS et la mouvance présidentielle, conserver les avantages déjà acquis et accepter les négociations.

Nous avons opté pour le dernier choix. Ainsi, j’appelle tout le monde à voter et massivement la liste BBY dirigée à Golf par mon fils Lat Diop et Aliou Sall à la ville de Guédiawaye’’, a souhaité la présidente des femmes du PS. Selon qui, si tous ensemble ils votent pour BBY, leur victoire sera assurée. Par contre, s’ils s’abstiennent, s’ils ne votent pas BBY, l’opposition sera privilégiée. ‘’Nous n’avons pas le droit d’élire des comédiens ou des jeunes inconscients et incompétents dont les seules armes sont la violence, l’injure, le discours acerbe et la destruction’’ a raillé Aissatou Sow Diawara.