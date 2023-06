Aliou Cissé s’est réjoui de la victoire contre le Brésil, hier. Le sélectionneur national a reconnu que certains jeunes joueurs ont marqué des points et a annoncé que la concurrence va s’élargir en équipe nationale.

Le match

‘’On est très satisfait et très fier de cette grosse performance. Cela fait dix jours qu’on est ensemble. On a énormément travaillé notre stratégie, nos phases de jeu. C’est un match de fin de saison, mais n’empêche vous avez vu la débauche d’énergie, la détermination qu’ils ont mise dans ce match pour gagner et faire plaisir au peuple sénégalais. Ça, vraiment, je tenais à les féliciter. C’est leur victoire à eux. Maintenant, le Brésil reste le Brésil, il ne faut pas non plus exagérer. C’est un match amical, certes, mais on a montré de très bonnes choses. Je crois qu’on est sur le bon chemin. Quand les garçons jouent comme ça, qu’ils sont concentrés et déterminés, on est difficile à manœuvrer.

Ce fut un début de match assez difficile. La preuve, on prend un but dès les dix premières minutes. On connait le Brésil avec sa possession. Ils nous ont fait tourner un peu de gauche à droite. Et puis sur un ballon qui vient du côté, il centre et marque. Petit à petit, on est revenu dans le match, on n’est pas sorti de notre stratégie. On a gratté des ballons intéressants au milieu de terrain et avec la percussion de nos trois attaquants, on a pu leur faire très mal.

Donc, une grosse performance tactique de la part du Sénégal.’’

L’impact physique

‘’L’aspect a été très important dans ce match. Mes inquiétudes reposaient sur ce point. C’est un match de fin de saison. Nos garçons ont beaucoup souffert, mais l’équipe du Brésil a aussi énormément souffert. Les matchs de fin de saison sont très difficiles. Vous récupérez souvent des joueurs qui ont entre 60 et 70 matchs dans les jambes, avec un mental fragile, des problèmes athlétiques. Après, il faut essayer de les booster, leur apporter cette motivation pour jouer pour leur pays. Je ne regrette pas d’avoir convoqué nos joueurs depuis le 7 juin. Cela nous a permis d’être prêts.’’

La concurrence

‘’Il me tenait à cœur de voir d’autres garçons comme Pathé Ciss, Pape Guèye, qui a fait une très bonne saison, Nampalys, Krépin, Jackson, qui a été intéressant contre le Bénin, il a fait une très bonne entrée ; de l’autre côté Formose. Il y a des garçons qui ont marqué des points sur ces deux matchs. Ces deux matchs devaient nous servir de revoir nos stratégies, de donner du temps de jeu à d’autres garçons. Mais en réalité ces deux matchs, c’est en préparation de notre liste pour la Can. Aujourd’hui, le groupe Sénégal s’est étoffé parce qu’il y a des garçons qui ont marqué des points. La concurrence va être beaucoup plus vaste. Elle est importante, c’est ce qui nous permettra de progresser et d’atteindre nos objectifs.’’

KOULIBALY ‘’Une grosse performance et un match référence’’ ‘’La mentalité de l’équipe du Sénégal a beaucoup changé. Depuis que je suis arrivé, on a beaucoup appris. On savait que mentalement on devait être costaud pour pouvoir faire bonne figure sur le palier international. C’est important et on n’a pas paniqué après le premier but. Je me souviens avoir regardé le banc et on se disait qu’il fallait se calmer et continuer à jouer et on a marqué un but. Ce qui nous a permis d’être plus productifs et d’aller de l’avant. Pour nous, ce n’était pas un match amical, mais c’était un match de préparation, parce qu’on sait qu’il y a une Can qui arrive, mais aussi les qualifications à la Coupe du monde. C’est un match référence et il faut continuer à travailler sur ça.’’

LOUIS GEORGES DIATTA