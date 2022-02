Les remplaçants buteurs contre la Guinée équatoriale ont fait le bonheur d’Aliou Cissé qui leur a exprimé sa fierté en conférence de presse d’après-match, hier. Selon lui, il faut se préparer maintenant pour un match compliqué contre le Burkina Faso, en demi-finales.

‘’On a eu aussi ce mental de rester dans le jeu’’

‘’C’était un match disputé. En face de nous, on avait une très belle équipe qui nous a causé, par moments, des difficultés. On a fait une bonne première période. Je disais à mes garçons, à la mi-temps, que l’adversaire allait reprendre fort et il marque ce but. On a eu aussi ce mental de rester dans le jeu et marquer ces 2e et 3e buts. On aurait aimé continuer sans prendre de but. Mais on retient la victoire. Je félicite cette équipe équato-guinéenne techniquement très forte. Donc, il fallait courir, maintenir la pression sur eux. À chaque fois qu’on reculait, ils avaient des espaces et étaient capables de percer notre milieu. Dans l’ensemble, on est satisfait. Maintenant, il faut récupérer parce qu’on aura un gros combat face au Burkina Faso. On est vraiment satisfait de cette victoire qu’on dédie à notre peuple.’’

‘’Cheikhou nous a apporté de la stabilité’’

‘’Cheikhou, on le connait, c’est un garçon expérimenté. Dès que Pape Guèye a pris ce carton, il était un peu amoindri. Il ne jouait plus normalement, il fallait le changer. Et puis, sur leur côté gauche avec Coco, qui est un bon relanceur, on a peiné en première période. Cheikhou nous a apporté de la stabilité, quand il est rentré. Ismaïla, on savait qu’il pouvait rentrer à n’importe quel moment. On se bat depuis deux mois face à Watford pour le garder, parce que je connais ses qualités. Je sais que l’équipe a besoin de lui, qu’il ne lui fallait pas beaucoup d’occasions pour concrétiser et marquer des buts. On est très fiers et satisfaits des remplaçants. On a choisi 28 joueurs ; on compte sur tout le monde. Durant cette Can, c’est la première fois qu’il y a autant de joueurs qui rentrent et qui sortent. Nos garçons sont prêts, qu’ils soient sur le terrain ou sur le banc. Il y a une solidarité, le groupe vit bien. C’est très bien qu’aujourd’hui la victoire soit sortie du banc.’’

‘’Un match difficile contre le Burkina’’

‘’On a toujours cru en nous. On a toujours continué à travailler, malgré les critiques. Cela fait six ans qu’on est ensemble, qu’on bourlingue sur le continent africain. On a joué tout type de football. On connait notre force. La plupart d’entre eux sont à leur quatrième Can. D’où notre expérience. Moi-même, j’ai été footballeur, c’est ma troisième Can (en tant que coach). Dans des moments difficiles, on est resté serein. On a fait front commun et on a avancé ensemble. Gagner ce match, ça fait plaisir. Rien n’est fini, il nous reste encore deux matches. Il faut bien récupérer, se préparer pour bien jouer ce match contre le Burkina qui sera très difficile. Les matches Burkina Faso-Sénégal sont très disputés. On s’attend à un match très compliqué sur ces demi-finales.’’

ISMAILA SARR (ATTAQUANT) ‘’J’y ai cru, parce que mentalement je suis prêt‘’ ‘’Si l’attente est grande, c’est parce que les Sénégalais ont confiance en moi. Donc, je leur devais ça. On a que le Sénégal et on doit tout faire pour notre peuple. Le coach m’a fait confiance et les joueurs aussi. Je félicite toute l’équipe, parce que tout le monde a fait le boulot. Je suis resté dans mon coin pour travailler. J’y ai cru, parce que mentalement je suis prêt. Je suis rentré en seconde période, parce que le coach voulait me préserver. Il y a des matches à venir, c’est la raison pour laquelle il n’a pas voulu forcer. Il va y aller petit à petit jusqu’à ce que je trouve le rythme. Le match contre le Burkina, on va le préparer comme les autres. On donnera le maximum.’’

LOUIS GEORGES DIATTA