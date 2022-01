Pour Aliou Sall, le leader du Pastef est pire que le dictateur allemand Adolphe Hitler. Il a désormais pris la décision de lui faire face.

Il n’a pas mis du temps pour répondre au leader du Pastef Ousmane Sonko qui l’a taxé, le week-end dernier, de ‘’grand voleur’’. Il, c’est le candidat de la coalition BBY dans la ville de Guédiawaye. Lors de son passage à l’émission ‘’Carte électorale’’ de la 2STV, Aliou Sall a soutenu que ce qui lui fait mal, c’est de voir des leaders comme Malick Gackou et Khalifa Sall se ranger derrière lui comme des ‘’moutons de Panurge’’ avec tout ce qu’ils ont comme expérience politique et étatique. ‘’Ceux-là ont des valeurs. Je me demande comment ils peuvent être avec Sonko et faire le tour du pays comme des ouailles. Au-delà de nos divergences politiques, Gackou partage avec moi la ville de Guédiawaye et je me demande comment il a pu oser donner l’occasion à Sonko de venir jusqu’à cette ville et nous proférer des menaces. C’est désolant qu’il se range derrière cet individu.

C’est décevant. Cela m’inquiète vraiment qu’ils créent une relation sincère avec lui. Sonko, un homme qui ne dit pas la vérité. Rien de ce qu’il dit ou fait n’est véridique. Il n’a pas de connaissances profondes. À chaque fois qu’il parle de la politique ou de l’économie, il dit des bêtises. La dernière en date est cette histoire d’une monnaie locale à Ziguinchor. Une chose qui peut créer des divergences au sein de cette population de la Basse-Casamance qui est une région sensible. Cette déclaration est une bêtise économique’’, a tonné le frangin du chef de l’État. Selon qui, depuis qu’il a connu Sonko en tant qu’homme politique, il ne l’a jamais vu sortir de sa bouche des choses positives qui construisent le pays ou réconcilient les gens. Au contraire, c’est entre invectives et propos malveillants.

‘’Il est inexpérimenté, car même en tant que fonctionnaire qu’il revendique, on n’a jamais vu où il a eu à faire de jolies prouesses dans le cadre de ses activités professionnelles ou des responsabilités qu’il a eu à gérer au niveau de l’Etat. Sonko est insignifiant. Il est une anti-valeur. Pour moi, il est pire qu’Hitler. Dans ses discours, il ne parle que de mort ou de prison, de Mortal Kombat qu’il incarne et assume. Il a fait tuer plus de 15 enfants à cause de ses bêtises. Il est plus dangereux qu’Hitler. Une telle personne, il faut l’arrêter et à temps. Il ne faut pas qu’on se dise qu’il ne faut pas l’attaquer pour X ou Y raisons ou il a ses gamins qui sont dans les réseaux sociaux pour insulter ou menacer les gens. C’est comme si les gens avaient peur de lui. Ousmane Sonko est un danger public et il faut le traiter ainsi’’, renseigne-t-il.

Avant de s’interroger : ‘’Comment peut-il venir à Guédiawaye et me traiter de voleur, alors qu’il a été accusé de viol ? Quand j’ai été accusé de vol, j’ai eu la dignité et le courage d’aller répondre à la police, à l’Ofnac, au juge d’instruction et à plusieurs reprises. Quoi que l’on puisse dire, je suis allé répondre à la justice. Donc, s’il a le courage et s’il veut prouver ce dont il incarne, s’il est accusé d’avoir violé une fille, qu’il aille au moins répondre à la justice pour le nier. Mais vu ses attitudes, tout prouve que c’est lui le coupable. On ne peut pas être accusé d’une chose comme le viol et se permettre d’accuser d’honnêtes citoyens de voleurs. C’est indigne de sa part. Il le fait avec tout le monde. Ceci n’est pas tolérable et il faut l’arrêter. C’est parce qu’on le laisse dire tout ce qu’il veut, alors que c’est faux. C’est cela qui lui donne une certaine notoriété. Il n’a rien fait dans ce pays qui lui permet de passer tout son temps à insulter les gens. Il est le contraire de ce qu’il tente de nous faire croire.’’

CHEIKH THIAM