La campagne électorale pour les élections législatives s’ouvre ce dimanche. Des tensions sont craintes au cours de cette période. Le maire de Diobasse, par ailleurs ministre du Tourisme et des Transports aériens, en appelle à la responsabilité de tous.

Vous êtes réélu au terme des élections municipales de janvier 2022, à la tête de la commune de Notto Diobasse. Quel cap vous fixez-vous ?

Permettez-moi d’abord de remercier l’ensemble des populations de la commune de Notto Diobasse pour la confiance renouvelée. Également leur dire que notre engagement et notre volonté à servir les intérêts de toute la population, sans distinction aucune, restent toujours notre leitmotiv.

Ainsi, le cap que nous nous fixons, c’est de travailler au quotidien et sans relâche pour l’amélioration qualitative des conditions de vie et d’existence de nos concitoyens. C’est ce qui fonde notre engagement.

C’est pourquoi, aujourd’hui encore, nous continuons la mobilisation des énergies pour, d’une part, assurer à nos administrés les infrastructures sociales de base tout en créant les conditions de l’éclosion des talents au service d’un progrès socioéconomique équitable et, d’autre part, garantir à tous les conditions idoines pour son plein épanouissement. Éducation, formation, culture, santé, lutte contre les discriminations, la pauvreté et les exclusions, l'économie sont autant de chantiers déjà ouverts.

Pour preuve, aujourd’hui, sur l’électrification, nous avons l’un des taux les plus élevés du pays en termes de couverture. Dans l’éducation, notre engagement était d’offrir à tous une chance, une opportunité pour un accès équitable de tous à une éducation de qualité. Dans ce domaine, la commune de Notto Diobasse, c’est plus de 32 établissements élémentaires, 10 établissements d’enseignement moyen et trois lycées.

Tous ces efforts s’inscrivent en droite ligne avec la vision de Son Excellence le Président de la République Macky Sall dans sa volonté de conduire le Sénégal sur la voie de l’émergence à l’horizon 2035, à travers le PSE autour du tryptique : promotion du capital humain, transformation structurelle de l’économie et enfin bonne gouvernance et l’État de droit. L’ambition est de sortir les populations du besoin, en offrant à chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais les moyens de son autonomie grâce à son inclusion effective dans le tissu économique. Il s’agit de garantir à tous et à toutes l’accès à l’éducation, à la santé, à l’électricité, à l’eau, aux opportunités socioéconomiques pour que chacun puisse s’épanouir.

Justement, la question de l’eau demeure une préoccupation dans le Diobasse. Quelles sont aujourd’hui les initiatives mises en œuvre pour une solution durable ?

La question de l’eau nous mobilise au quotidien. Au-delà de la commune de Notto Diobasse, le gouvernement de la République du Sénégal a fait de l’accès à l’eau potable pour tous un enjeu de taille.

En effet, l’eau est une ressource qui se raréfie de plus en plus en raison, notamment, de la pression démographique, des besoins économiques, sans compter les effets liés aux dérèglements climatiques. C’est conscient de cette réalité que des ressources importantes sont mobilisées pour prendre à bras le corps la question. C’est le sens du gigantesque projet déjà en service de Keur Momar Sarr 3, qui ambitionne de satisfaire les besoins en eau de la région de Dakar et de toutes les localités traversées par le linéaire ; les investissements consentis dans le monde rural à travers le PUDC et le Puma, la construction en cours de l’usine de dessalement de l’eau de mer à Ouakam, entre autres actions.

Pour la commune de Notto Diobasse, l'État du Sénégal, à travers la Sones, vient de terminer d'importants travaux d'adduction en eau potable qui seront d’ailleurs réceptionnés aujourd’hui. Ce programme touche 13 villages pour un impact sur plus de 35 000 habitants représentant plus de 60 % des populations de la commune. Les villages connectés au nouveau réseau d'adduction d'eau potable sont : Thièo, Kissane, Sangué, Keur Djeumb, Keur Bara, Mbomboye, Dioungane, Sessène, Baback, Pelew, Diodionne, Diamaguene, Ndounoute, Ngagathie, Tatenne Mbambara, Keur Mbade…

C'est le moment pour moi et au nom des populations de la commune, de remercier SEM le Président de la République Macky Sall et le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, M. Serigne Mbaye Thiam, pour les diligences dans les travaux de cet important projet.

Cet investissement intervient un peu moins de deux ans après la réception d’ouvrages d’adduction d’eau potable pour les villages de Palam Thioyane, Diass Palam, Birbirane et alentours.

En effet, ces importants ouvrages démontrent l’engagement du gouvernement et de la mairie à faciliter l’accès à l’eau en quantité et en qualité pour ses populations, car elle est un enjeu vital pour le développement de Notto Diobasse. Ces projets participeront, à terme, à la préservation du bien-être et de la santé des populations, mais aussi à l’exploitation efficiente des potentialités économiques, notamment agricoles de la commune de Notto Diobasse.

Nous sommes à quelques heures de l’ouverture de la campagne électorale des Législatives. Quel message lancez-vous aux différents acteurs ?

J’en appelle au sens des responsabilités de tous. Nous avons le devoir de faire de ce moment fort dans la vie de notre Nation et de toute démocratie un moment de confrontation des idées pour un Sénégal meilleur. C’est cela qui doit être le sens de l’exercice. D’autant plus que nous avons un système électoral éprouvé, à la base de deux alternances démocratiques.

De plus, les différents acteurs de la vie démocratique : Administration, pouvoir, opposition et société civile sont présents sur toute la chaîne, de l’enrôlement de l’électeur à la proclamation des résultats. Sous ce rapport, les conditions de transparence et d’objectivité dans la gestion du processus électoral sont garanties.

Quel est l’enjeu de cette élection pour votre coalition BBY ?

Le premier enjeu, de mon point de vue, dans cette élection, est le devoir historique de préserver la stabilité institutionnelle et politique de notre pays à la hauteur des enjeux et défis de notre époque et du contexte sous régional, africain et mondial.

Mais également, le devoir pour nous tous de consolider les avancées multiformes et multisectorielles du Sénégal au plan politique, économique et social, sous le leadership de Son Excellence le Président Macky Sall.

Le Sénégal, sous la conduite du président Macky Sall et de son gouvernement, se retrouve conforté dans sa marche vers le progrès et la prise en charge des besoins vitaux de ses populations. Ce qui s’illustre notamment à travers les projections de croissance économique de notre pays pour 2022 qui, en dépit des conséquences multiformes de la crise de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine sur toutes les économies du monde, se situe à 5,5 % au Sénégal, contre une moyenne de 3,8 % en Afrique subsaharienne.

Donc, le choix d’une majorité pour BBY dans ces élections est un gage de consolidation de nos acquis, mais aussi de poursuite de la dynamique de progrès et de transformation structurelle de notre économie engagée au bénéfice de nos compatriotes.

C’est pourquoi j’appelle tous les militants et sympathisants de la coalition BBY à faire bloc autour de l’essentiel, essentiel qui consiste à nous assurer une majorité confortable au soir du 31 juillet 2022.

AMADOU FALL