Hier, le Premier ministre a affirmé qu'il aimerait être candidat sous la bannière de Benno Bokk Yaakaar, mais s'est abstenu de faire une déclaration de candidature. Amadou Ba, qui se montre loyal envers Macky Sall, appelle à l'union. L'invité de la 7TV note que sans cela, la coalition présidentielle ne pourra avoir de victoire en 2024.

Il n'a pas encore déclaré sa candidature, mais celle-ci est sur toutes les lèvres. Beaucoup pensent qu'il va porter le flambeau de la coalition BBY, après l’annonce du président Macky Sall de ne pas briguer un autre mandat. Lui, c'est Amadou Ba. L'homme que l'on compare en quelque sorte à Abdou Diouf, le dauphin du premier président du Sénégal Léopold Sédar Senghor.

Est-ce que vous auriez aimé être candidat de Benno Bokk Yaakaar à la Présidentielle de 2024 ? La question lui a été adressée, hier, par la journaliste Maimouna Ndour Faye sur le plateau de 7TV. ''Oui, si le président me choisit. J'aimerais avoir ce privilège'', a rétorqué Amadou Ba. ''Personne, dans l’entourage du président de la République, ne connait mieux que moi sa vision. Je fais partie des rares proches du chef de l’État à avoir grandement contribué à la matérialisation de cette vision'', a ajouté le Premier ministre, faisant allusion au Plan Sénégal émergent dont le Plan d’actions prioritaires (PAP3) sera élaboré pour la période 2024-2028.

Abdoulaye Daouda Diallo, Abdoulaye Diouf Sarr, Abdou Aziz Diop, Aly Ngouille Ndiaye et Cie ont publiquement déclaré leur candidature. Ils ont même été auditionnés par Moustapha Niasse, dans le cadre de la recherche du dauphin de Macky Sall. Alors, pourquoi Amadou Ba n'en fait pas autant ? ''Chacun de nous prend ses responsabilités'', a répondu Amadou Ba, non sans appeler à l'union.

Le chef du gouvernement de poursuivre : ''Je n'ai pas de problème de personne. Je laisse tout entre les mains du président de la République. C'est un bloc soudé dans l'APR et dans Benno Bokk Yaakaar, en collaboration avec d'autres Sénégalais, qui permettra d'avoir une victoire en 2024. Il n'y a pas autre chose.''

''Je reçois énormément de responsables. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de m'accompagner à faire de la politique. Mais beaucoup d'entre eux m'ont demandé ce service. Moi, je me limite à faire ce que le président de la République m'a demandé : appeler à l'unité'', a ajouté Amadou Ba. Lui aussi a été reçu par Moustapha Niasse.

Était-ce une audition du même genre ?, lui a demandé la journaliste. ''En tout cas, il m'a appelé. Et je suis allé répondre. C'est normal de discuter avec lui'', a répondu Amadou Ba.

Poursuivant, il a fait remarquer que c'est sa position et notamment la situation actuelle à laquelle BBY est confrontée qui ne lui permettent pas de faire une déclaration de candidature. Il compte continuer à montrer une ''loyauté sans faille'' au président de la République.

''Ma position ne me permet pas de faire des déclarations intempestives. Quand il y a des choses à faire, le président de la République doit avoir la primeur. Quand on est chef du gouvernement, on est au service de l'État, de la République et des citoyens. Mon engagement et mon éthique personnelle m'imposent de conduire fermement les affaires de l'État, jusqu'au dernier jour, avec loyauté, quel que soit le contexte politique ou l'actualité du moment'', a fait savoir le haut fonctionnaire.