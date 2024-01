Ambassadeur USA 

L’ambassadeur des USA au Sénégal, Michael Raynor, a présidé hier la cérémonie de remise officielle de matériel didactique par l’USAID au ministère de l’Éducation nationale. D’après lui, ils travaillent en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale depuis 2016, pour aider les enfants sénégalais à apprendre, à lire et à écrire dans leur langue maternelle, en soutenant le programme de réforme de l'éducation du gouvernement sénégalais, le Modèle harmonisé d'éducation bilingue au Sénégal, communément appelé Mohebs.

Ce dernier, selon lui, est une réforme importante qui transforme le secteur de l'éducation au Sénégal. ‘’En formant les enseignants à l'utilisation des méthodes d'enseignement et de matériel pédagogique bilingue reposant sur des recherches approfondies, nous avons constaté à plusieurs reprises que l'utilisation de l'enseignement en langue locale dès les premières années d'école permet d'améliorer les résultats de l'alphabétisation.

Dans le cadre du programme ‘Lecture pour tous’ qui s'est achevé en 2021, notre partenariat a permis la fourniture de 3,2 millions de matériels pédagogiques aux enfants pour les aider à apprendre dans leur langue maternelle, ce qui a rendu l'apprentissage de la lecture et de l'écriture plus accessible, tout en les préparant à une réussite future à l'école. Notre partenariat dans le cadre de ce programme a également permis à plus de 600 000 élèves de l'enseignement primaire d'améliorer leurs résultats en lecture. Le programme de suivi actuel du renforcement de la ‘Lecture initiale pour tous’ ou Relit, vise à atteindre 1,2 million d'élèves supplémentaires dans neuf des quatorze régions du Sénégal’’, a confié l’ambassadeur. Pour lui, la cérémonie d’hier mettait en lumière le soutien fourni par les États-Unis au ministère de l'Éducation nationale pour l’octroi d'environ 630 000 manuels scolaires, guides de l'enseignant et abécédaires, en ce début de l'année scolaire. Ce qui représente un investissement d'environ 960 millions de francs CFA.

Ceci démontre notre engagement à améliorer continuellement les résultats de l'apprentissage pour tous les enfants du Sénégal. ‘’Nous savons qu'en aidant les enfants à améliorer leurs compétences en lecture et en écriture, nous participons à l'amélioration de leurs résultats tout au long de leur scolarité. De bons résultats scolaires sont synonymes de meilleures opportunités après l'obtention du diplôme. Ce qui, en soi, signifie une plus grande contribution aux familles, aux communautés et au pays dans son ensemble’’, a-t-il précisé.