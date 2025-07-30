À l'aube de ce lundi nuageux, le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, une surprise plus d'un en se rendant dès 6 h au marché central aux poissons. Invité par les mareyeurs, il a arpenté les allées inondées, pataugeant dans les eaux qui stagnent depuis des années dans ce lieu insalubre.

Une immersion symbolique qui a marqué les esprits. Très émue, Mame Maréma Mbaye, présidente des femmes mareyeuses, a exprimé sa reconnaissance : ''C'est la première fois qu'une autorité accepte de venir voir nos conditions de travail. Nous vivons dans l'insécurité, sans éclairage, à la merci des agresseurs. Récemment, l'un des nôtres a perdu la vie après une attaque violente'', at-elle rappelé, avant de lancer un appel pressant : ''Le nouveau marché de Diassap, construit à coups de milliards, doit être ouvert.''

Même son de cloche chez Moussa Yékéni Diop, vice-président de l'association des mareyeurs. Dénonçant une précarité grandissante, il a regretté que ''malgré le changement politique incarné par le président Bassirou Diomaye Faye, les difficultés persistantes. Nous dépendons aujourd'hui des poissons importés de Mauritanie et du Maroc, alors que nos mers s'appauvrissent de jour en jour''.

Le maire Babacar Diop, visiblement touché par la détresse des mareyeurs, a déclaré : ''La pêche est un secteur vital pour l'économie nationale. Elle nourrit des milliers de familles et emploie une grande majorité de jeunes et de femmes. Mais voir notre pays importateur du poisson en Mauritanie et au Maroc montre l'urgence de protéger nos ressources maritimes.'' Tout en saluant le courage des femmes mareyeuses présentes dès l'aube, il a rappelé les enjeux prioritaires : sécurité sur les sites de travail, accès au financement et surtout ouverture du nouveau marché de Diassap.