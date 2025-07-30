Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) s'est rendu hier dans la ville sainte de Médina Baye Niass à Kaolack. Cette visite auprès du khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahy Niass, coïncidait avec la commémoration de l'anniversaire de la naissance du Prophète Mohammed. Cet événement religieux rassemble chaque année plusieurs milliers de fidèles dans ce haut lieu spirituel fondé par Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass.

‘’La CDC a des missions d'intérêt général. À ce titre, nous collaborons avec les collectivités territoriales qui intègrent des institutions sociales comme les foyers religieux. Il était donc essentiel, à la veille du Mawlid, de rencontrer le khalife Cheikh Mahy Niass pour affirmer notre attachement à cette communauté’’, a expliqué Fadilou Keita, directeur général de l'institution financière.

Le DG a profité de ce déplacement pour transmettre au guide religieux les demandes de prières du président de la République en faveur de la nation sénégalaise. Il a également présenté les actions de la CDC en matière de développement territorial et souligné le rôle central des institutions religieuses dans l'essor économique national.

Concernant le Saloum, M. Keita a insisté sur le potentiel stratégique de cette région : ‘’Ce territoire constitue un épicentre économique clé, notamment grâce à sa position de carrefour international et à ses ressources agricoles. Notre objectif est d'en faire un pôle d'opportunités pour la jeunesse, les entrepreneurs et la gestion des flux migratoires.’’

Le dirigeant a conclu en appelant à une mobilisation collective : ‘’Le décollage socioéconomique de Kaolack nécessite l'engagement de tous - acteurs économiques, politiques et culturels. Le khalife Cheikh Mahy Niass représente à cet égard un partenaire incontournable.’’

BACHIR KANE