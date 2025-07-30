La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a mis la main sur deux présumés escrocs impliqués dans une affaire d’association de malfaiteurs, d’escroquerie au visa, de faux et usage de faux. Tout est parti d’une plainte déposée par une victime qui avait déboursé 1 650 000 F CFA pour l’obtention d’un visa français. Après avoir encaissé la somme, l’un des suspects lui aurait remis un document frauduleux : un visa contrefait, décollé d’un passeport. C’est ce qui a poussé la victime à saisir la police, d’après un communiqué publié sur la page Facebook de la police nationale.

Lors de son audition, le premier suspect a reconnu avoir conservé 500 000 F CFA pour lui-même, avant de transférer 1 150 000 F CFA à un complice. Toutefois, il n’a présenté aucune preuve de cette transaction. La perquisition menée à son domicile a révélé du matériel compromettant : stickers de faux visas, extraits de naissance falsifiés et autres documents frauduleux. Il a affirmé se fournir auprès de complices, achetant chaque sticker de faux visa à 10 000 F CFA et chaque extrait falsifié à 1 000 F CFA.

Les enquêteurs ont ensuite interpellé son acolyte à Guédiawaye. Les deux hommes ont été entendus, puis déférés devant le procureur près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour association de malfaiteurs, escroquerie au visa, faux et usage de faux.