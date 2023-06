Benno Bokk Yaakaar (BBY) ne laisse pas l’opposition occuper l’espace médiatique. En réponse aux coalitions de Yewwi Askan Wi et de Wallu, Mimi Touré et Cie, qui invitent l’opposition à respecter la décision de la justice, soulignent que ‘’les élections législatives se tiendront à date échue, bye force’’.

Comme c’est le cas, dernièrement, la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a tenu, hier, une conférence de presse au siège de l'APR, pour répondre à l’opposition. Un jour après la mobilisation remarquable des leaders de Yewwi Askan Wi en compagnie de la coalition Wallu, la tête de liste de la coalition Benno Book Yaakaar (BBY) a tenu à revenir sur certains points abordés par Ousmane Sonko, Khalifa Niasse et Cie.

Concernant les décisions du Conseil constitutionnel, la coalition BBY indique qu’elle les accepte. Ainsi, Aminata Touré a fortement condamné les déclarations ‘’incendiaires’’ et ‘’les comportements subversifs’’ des leaders de Yaw. En vérité, pour Aminata Touré et Cie, ‘’les leaders de Yaw ne peuvent se prévaloir que de leurs propres turpitudes’’.

Ils considèrent que le verdict du Conseil constitutionnel ne fait que confirmer l'aveu des leaders de Yaw qui avaient publiquement reconnu leurs erreurs et annoncé que leur liste proportionnelle serait invalidée. ‘’Les leaders de la coalition Yaw ne peuvent pas avoir une lecture des décisions de justice à géométrie variable. En effet, lorsqu'une décision de justice leur est favorable, comme cela a été le cas pour leur liste départementale de Dakar, ils applaudissent, mais lorsqu'une autre décision ne répond pas à leur désidérata, ils appellent à brûler le pays. Cette posture antirépublicaine, séditieuse et putschiste est inacceptable !’’, a dénoncé Mimi, élégante comme ‘’Mama Africa’’.

Elle appelle ainsi les autorités de l'État à prendre toutes leurs responsabilités pour préserver l'ordre public et garantir la sécurité des biens et des personnes. ‘’La décision du Conseil constitutionnel met définitivement fin au débat sur les listes retenues. Par conséquent, le débat est clos’’, a-t­elle martelé.

Pour sa part, le ministre d’État Mbaye Ndiaye a indiqué que les acteurs politiques doivent respecter les exigences de la loi sur le processus électoral au Sénégal. Il note que les décisions que vient de prendre le Conseil constitutionnel ne peuvent être attaquées. ‘’La loi sénégalaise dispose que, selon les types d’élection, il y a une partie des institutions juridiques dont les décisions ne sont pas frappées de recours. En ce qui concerne l’élection législative, quand le Conseil constitutionnel prend une décision, elle n’est pas attaquable devant une autre juridiction’’, dit-il. Monsieur Ndiaye d’ajouter : ‘’C’est ça la loi. Ou l’on accepte que chacune des institutions joue son rôle, et là le tour est joué, ou bien alors, on n’est plus républicain, on n’est plus démocrate ; on se crée sa propre loi, sa propre justice.’’

À cet effet, la coalition BBY rappelle que le Sénégal demeure une vitrine démocratique qui a capitalisé des décennies d'expérience dans l'organisation d'élections libres et transparentes.

Reprenant la parole, Mimi Touré s’est voulue catégorique. Elle estime que les Législatives auront bel et bien lieu le 31 juillet. ‘’Les élections législatives se tiendront à date échue, car le Sénégal reste un État de droit. Par conséquent, les menaces et les cris d'orfraie d'opposants déboussolés ne pourront constituer un frein à cet élan. La coalition BBY est prête à engager la bataille des Législatives, parce que nous avons un projet, un leader et des résultats probants qui ont positivement impacté sur le vécu des Sénégalais et des Sénégalaises’’, dit-elle d’une voix ferme.

‘’Beug beug bëré, bañ bañ bëré’’

Taquine, elle poursuit : ‘’Beug beug bëré, bañ bañ bëré (le combat aura lieu par la force’’. Par ailleurs, elle magnifie l'élan d'unité et la cohésion en son sein. ‘’Nous saluons la remobilisation de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar dans la perspective des élections législatives. La coalition Benno Bokk Yaakaar est en ordre de bataille pour gagner les élections législatives ! Ensemble, faisons bloc autour de la liste BBY pour assurer une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022’’, a-t-elle déclaré, s’adressant aux militants.

Dans un autre registre, la coalition présidentielle salue le leadership international du président Macky Sall, Président en exercice de l'Union africaine. En effet, analysant le contexte international fortement marqué par la guerre en Ukraine et ses répercussions sur la géopolitique mondiale, Mimi et Cie félicitent le président Sall pour les efforts consentis, afin de ‘’protéger les pays du Sud d'une crise alimentaire certaine’’.

Face à la double crise de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, déclare Mme Touré, ‘’il faut saluer l'action du président Macky Sall qui a fait montre d'une volonté inébranlable pour soulager son peuple, en prenant des mesures fortes en termes de subvention des prix sur des denrées sensibles ou d'augmentation de salaire pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages’’.

Pour finir, elle soutient que BBY encourage le peuple frère du Mali à poursuivre ses efforts pour aller vers une sortie de crise. ‘’La coalition BBY encourage le président Sall, président en exercice de l'UA, ainsi que les organisations impliquées et tous les acteurs à maintenir les efforts pour consolider les points d'amélioration notés sur la crise malienne’’, a dit Aminata Touré.

BABACAR SY SEYE