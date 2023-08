Mimi Touré n’a pu se rendre, hier, dans la partie sud du pays. Elle en a été empêchée à la frontière gambienne, par la police de Keur Ayib. Ce qu’elle a dénoncé.

''En route vers la Casamance, la police au poste frontalier de Keur Ayib m'a refusé la traversée, malgré la présentation de la copie conforme de mon passeport diplomatique et mon identification formelle par le commissaire du poste de police'', s'est plainte, hier, Aminata Touré sur sa page Facebook. La candidate d’ajouter : ''Et pourtant, il y a tout juste un an, comme tête de liste de Benno Bokk Yaakaar, il ne m'a été demandé aucun papier pour rejoindre cette autre partie de notre territoire.’’

Ainsi, l’ancienne Première ministre estime que ‘’la police n'a pas à se mêler de la politique et doit se concentrer sur la sécurité des citoyens''.

Toutefois, selon les faits, la candidate était à bord d’un véhicule Land Cruiser, en partance pour Marsassoum, pour le Ziar annuel qui s’y tient. Ce faisant, elle s'est présentée au commissariat spécial de Keur Ayib, pour les besoins de l'opération d'enrôlement. Selon notre source, ‘’elle n'a présenté aucun document d'identification : passeport ou CNI, sous prétexte de les avoir oubliés chez elle. Elle a été bloquée et retournée en dépit de ses complaintes''.

Notre interlocuteur d’ajouter : ‘’J'ai ordonné le refoulement de Mme Touré pour défaut de documents valables. Elle a dit qu'elle va protester, mais c'est la loi.''

Selon les explications de nos interlocuteurs, Mimi Touré aurait dû, pour traverser la Gambie, présenter ces documents, conformément aux dispositions légales, aux règles en vigueur. ''La loi fait obligation d’avoir une pièce d’identité à l’intérieur du pays. Pour traverser la Gambie, c'est obligatoire, même pour se rendre dans les autres régions du Sud'', insiste-t-on.

D’ailleurs, l’un d’entre eux se demande comment une autorité peut traverser une frontière sans aucune pièce d'identité.

BABACAR SY SEYE