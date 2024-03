A la faveur de la loi d'amnistie récemment adoptée par l’Assemblée nationale, le coordonnateur du Mouvement des jeunes « Patriotes africains du Sénégal pour l’Éthique, le Travail et la Fraternité » (Pastef/Les Patriotes), Me Ngagne Demba Touré vient d’être libéré. Selon son avocat, Me Moussa Sarr, il va incessamment quitter la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss.

Le coordonnateur du Mouvement des jeunes « Patriotes africains du Sénégal pour l’Éthique, le Travail et la Fraternité » (Pastef/Les Patriotes), Me Me Ngagne Demba Touré mis en liberté d'office, vient de humer l’air de la liberté. Mis sous écrou depuis le mercredi 21 février chez, il devait répondre de cinq chefs d’accusation : association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste, offense au chef de l’État, actes de nature à compromettre la sécurité publique ou ayant entrainé des troubles politiques graves, atteinte à l’autorité de la justice et outrage à magistrat.

Exilé volontairement au Mali depuis six mois, il est rentré au pays ce dimanche 18 février 2024. Dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt international, il a été interpellé le mercredi 21 février chez lui par la Division des investigations criminelle (Dic) puis placé sous mandat de dépôt par le juge du 2e cabinet d’instruction Mamadou Seck, après une audition mouvementée. Son arrestation avait entrainé une vague de soutiens de la classe politique et de sa corporation.

Malamine CISSE