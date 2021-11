Éblouissant la saison passée, Harry Kane n'est plus que l'ombre de lui-même. Entre la finale de l'Euro perdue et son transfert avorté à Manchester City, l'attaquant de Tottenham n'est clairement pas au mieux, physiquement comme mentalement.

Harry Kane (28 ans) a réussi un authentique exploit. Lequel ? Celui de terminer meilleur buteur (23) et meilleur passeur (14) de Premier League en 2020/2021. Une saison monstrueuse... puis le trou noir. En effet, l'attaquant de Tottenham affiche un bilan très pauvre d'un but et d'une offrande après 11 journées depuis le coup d'envoi de l'exercice. Comment expliquer de telles performances ?

Kane ne digère pas l'Euro

Pour le buteur britannique, la défaite en finale de l'Euro contre l'Italie (1-1, 2-3 tab), joue beaucoup sur son mental. «C'est toujours compliqué après un tournoi majeur. Lors des deux derniers, on est allé en demi-finale et en finale et cela pompe beaucoup en vous. Perdre une finale européenne pour votre pays à Wembley est quelque chose qui restera en moi probablement pour le reste de ma carrière» , a expliqué l'avant-centre anglais en conférence de presse. «On ne se remet jamais totalement de ces choses-là, à moins de repartir et gagner un tournoi majeur. Ce n'est pas que physique, c'est aussi mental. Avant que vous réalisiez, vous vous retrouvez à rejouer en Premier League sans avoir eu le temps de digérer et de tirer les leçons de ce qui s'est passé» , a rajouté Kane, qui n'a pas non plus été épargné par le jeu défensif prôné par Nuno Espirito Santo, licencié depuis par les Spurs.

Son transfert avorté n'aurait pas pesé

Son transfert avorté vers Manchester City, où il désirait absolument signer, n'a semble-t-il par le même impact. «Il y a eu beaucoup de spéculations cet été et c'était vraiment une première me concernant. Mais cela fait partie du bagage du footballeur professionnel, d'avoir à gérer ce genre de choses, et je pense l'avoir plutôt bien géré» , a souligné Kane. Avec Antonio Conte, le capitaine des Three Lions va devoir mettre les bouchées doubles pour passer outre ces déceptions.

