Ce weekend, la candidate à la Présidentielle de février prochain, Anta Babacar Ngom, a créé deux nouvelles plateformes : ‘’le Cercle de l’Arc’’ et ‘’Arc Horizons Sénégal’’. La deuxième notée est ‘’une plateforme de réflexion et d'action dédiée au développement et à l'épanouissement du Sénégal. C’est la marque de fabrique que nous implémentons pour la promotion d’une démocratie participative dans laquelle chaque tranche de la population retrouve la place qui est la sienne, dans un cadre d’expression libre et ouvert’’, a expliqué Anta Babacar Ngom. Ainsi, cette plateforme ‘’transcende les divisions politiques et sociales pour unir experts, entrepreneurs, membres de la société civile, universitaires et citoyens, tous animés par une volonté commune : propulser notre pays vers un avenir prospère, durable et résilient.

Arc Horizons Sénégal est une invitation à devenir acteur de la construction d'un Sénégal plus fort, d’un Sénégal plus inclusif et d’un Sénégal plus prospère. J’appelle les jeunes, les femmes et les hommes de toutes origines à devenir les architectes du changement que nous aspirons tous à voir. Nous proposons un nouveau paradigme politique centré sur l’humain et ses besoins’’, a-t-elle dit. Symbole d’une politique nouvelle, elle a invité les Sénégalais à rejeter ‘’les pratiques politiques obsolètes. Nous confions le pouvoir aux citoyens, faisant de chaque membre un acteur clé du changement, participant activement à l'élaboration de politiques qui répondent aux besoins réels de notre peuple. Si je me suis engagée en politique, c’est essentiellement pour travailler sérieusement, avec vous, à la revitalisation de notre économie nationale’’.