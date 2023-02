Appel Layene

À moins d'une semaine de la célébration de la 143e édition de l'Appel de Seydina Limamoulaye prévue les mardi 21 et mercredi 22 février, le ministère de l'Intérieur a convoqué une réunion qui a réuni le comité d’organisation et les autorités et structures étatiques concernées par l’organisation de cet événement religieux. Présenté par le gouverneur de Dakar, le rapport du comité régional de développement (CRD) a été discuté autour d'une table pour répondre favorablement aux instructions du président Macky Sall consistant à accompagner l'événement dans sa splendeur.

Les questions de sécurité, une priorité, ont été étudiées par les forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie, la police et les sapeurs-pompiers. Pour satisfaire l'expression des besoins concernant le secteur de la santé, des ambulances médicalisées, des centres et postes de santé dans les localités de Cambérène, Ngor et Yoff sont aménagés à cet effet.

D'autre part, l’Onas, le service d’hygiène, la Sones, la Sonaget, l'Ageroute et la Senelec n’ont pas manqué au rendez-vous pour prendre en compte toutes les questions liées au cadre de vie, ainsi que le service des eaux et forêts. Ainsi, les dernières consignes ont été données pour boucler tous les travaux ce samedi, afin d'accueillir l'événement qui, cette année, sera célébré sous le thème "La paix et le développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Lahi". Au terme de cette rencontre, Mohamadou Lamine Lahi, le porte-parole du khalife, a adressé un message de sagesse et surtout de paix. Sa délégation et lui ont salué l’engagement du président Macky Sall envers la communauté layène.

...L'Union des remorqueurs de Dakar, avec l'aide d'une société maritime espagnole, a mis à la disposition des populations de Yoff et de Cambérène des conteneurs frigorifiques, pour faciliter la conservation de produits alimentaires durant la commémoration de l'Appel de Seydina Limamoulaye, a constaté l'APS. La 143e édition de l'Appel des layènes est prévue mardi et mercredi prochains dans les communes d’arrondissement de Cambérène, Ngor et Yoff, à Dakar, en souvenir des enseignements du guide musulman Seydina Limamou Lahi Al Mahdi. Les conteneurs frigorifiques mis à la disposition des organisateurs de cet événement vont leur permettre de garder leurs produits périssables, selon Ibrahima Fall, responsable commercial de Boluda Shopping Sénégal.

‘’On a noté, durant l'Appel des layènes, des besoins de conservation de produits’’ tels que la viande et les fruits, pour ‘’une meilleure restauration […] des pèlerins’’, a expliqué M. Fall. Les conteneurs de 25 t et le personnel chargé de les gérer seront à la disposition de la communauté layène durant une semaine. Ils seront retirés à la fin de l'appel’’, a-t-il précisé en présence du directeur de l’Union des remorqueurs de Dakar, Amidou Anne. Venu représenter le khalife des layènes, Serigne Ibrahima Laye a dit mesurer ‘’à sa juste valeur’’ le soutien dont bénéficie cette communauté religieuse.