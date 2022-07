Les stagiaires de la quatrième promotion du Cours d’État-major, session 2021-2022, ont bouclé 10 mois de formation. Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, est convaincu qu’ils sont mieux préparés pour tenir efficacement des postes de haute responsabilité au sein d’États-majors nationaux ou multinationaux et dans de grandes directions.

La cérémonie de clôture du Cours d’État-major et du Cours supérieur de guerre, session 2021-2022, a été présidée hier par le ministre des Forces armées. À cet effet, Me Sidiki Kaba a déclaré qu’il fonde beaucoup d’espoir dans ce processus d’appropriation par le Sénégal du cycle complet de l’enseignement militaire supérieur, en cohérence avec les ambitions et la réputation des forces armées sénégalaises. Il a aussi salué la synergie d’actions avec les autorités universitaires civiles et les partenaires nationaux et internationaux, car elle met en exergue l’impérieuse nécessité d’une étroite collaboration entre militaires et civils, mais aussi le besoin de coopération internationale pour mieux répondre à la complexité des enjeux contemporains de sécurité et de défense.

À l’égard des stagiaires de la quatrième promotion du Cours d’État-major, session 2021-2022, le ministre a indiqué qu’en étant initiés à l’art opératif, ils ont pu faire le lien entre la planification et la conduite. Ainsi, ils sont préparés au travail collaboratif en interarmes, comme en interarmées. ‘’Au cours de cette scolarité, vous avez appris à structurer votre réflexion en vous astreignant à des méthodes qui sont en adéquation avec un processus décisionnel cohérent et rigoureux, pour traiter des questions relevant du domaine des opérations ou d’ordre général. Chers auditeurs de la première promotion de l’Ecole supérieure de guerre, vous êtes désormais titulaires du prestigieux Brevet de l’enseignement militaire supérieur.

Les brillants résultats montrent votre engagement. L’histoire retiendra que vous constituez la première promotion de l’Ecole supérieure de guerre, formée à l’Institut de défense du Sénégal (IDS). Pendant dix mois intenses, des intervenants civils et militaires dûment sélectionnés se sont évertués à vous apporter les connaissances et savoir-faire, afin de vous familiariser avec la planification opérative, la stratégie et l’étude prospective des grands enjeux contemporains, ainsi qu’à la méthodologie de la recherche universitaire’’, a dit Me Kaba.

Ils sont sans aucun doute, selon Me Kaba, mieux préparés pour tenir efficacement des postes de haute responsabilité au sein d’États-majors nationaux ou multinationaux et dans de grandes directions. Ils seront, selon lui, sous peu aux commandes, pour présider aux destinées des États-majors. Il ne fait aucun doute, ajoute-t-il, qu’ils seront très bientôt les têtes ‘’pensantes’’ et décideurs au sein des structures des forces armées.

