Le DG de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) a présidé, hier la cérémonie de remise de récompenses aux meilleurs vendeurs au titre de l’exercice 2022. Lat Diop a exprimé ses vives félicitations et son entière reconnaissance, car les meilleurs vendeurs constituent l’épine dorsale de l’entreprise qu’il dirige.

La Lonase a fêté, hier, ses meilleurs vendeurs. Selon le directeur général Lat Diop, c’est grâce de leur dévouement, amour du travail et engagement sans réserve que la Loterie nationale sénégalaise est aujourd’hui citée parmi les entreprises les plus performantes sur l’échiquier national. C’est ce qui atteste, à ses yeux, les résultats inédits obtenus en 2022, de 266 084 511 823 F CFA, pour un objectif de 250 milliards F CFA. Soit un taux de réalisation de 106 %.

‘’C’est donc avec une grande fierté que je vous témoigne ici ma pleine gratitude. Dès ma prise de service comme DG de la Lonase, j’ai senti très tôt la nécessité d’améliorer substantiellement vos conditions de travail, parce que vous êtes les dignes ambassadeurs de nos produits et, par voie de conséquence, le socle de nos performances. J’ai ainsi initié un vaste programme de rénovation et d’implantation de nouveaux kiosques qui a déjà démarré. D’importants efforts ont aussi été consentis par la direction générale, avec l’augmentation de la subvention octroyée à votre mutuelle de santé, qui est passée de 5 millions à 15 millions F CFA. De même, un prêt de 40 millions F CFA a été accordé à la coopérative d’habitat de l’amicale des vendeurs, afin de permettre à chaque vendeur d’acquérir un toit et d’avoir une vie de famille décente’’, a listé le DG Diop.

Il poursuit : ‘’Il s’y ajoute que des vendeurs et parieurs ont fait partie de la délégation de la Lonase à la Coupe du monde 2022. Dans le même ordre d’idées, j’ai initié un important projet d’ingénierie sociale pour accompagner les vendeurs d’un certain âge qui, après plusieurs années de bons et loyaux services, souhaitent se consacrer à d’autres activités. La première phase sera mise en œuvre incessamment.’’

Ainsi, renseigne le DG de la Lonase, d’autres défis les attendent, avec, en ligne de mire, l’atteinte de l’objectif annuel ‘’ambitieux’’, mais ‘’atteignable’’ de 400 milliards, sous le sceau du respect des exigences légales et réglementaires en vigueur.

‘’Je vous y engage tout en vous renouvelant toute ma confiance et ma disponibilité’’, a lancé le DG à ses collaborateurs.