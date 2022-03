Avant-hier tard dans la nuit, après l’élection du Bureau municipal de la ville de Guédiawaye, le maire entrant Ahmed Aidara a tendu la main à tous les conseillers et à l’Etat. De son côté, Aliou Sall a déclaré qu’il va contrôler la gestion de son successeur.

Au terme d’un marathon qui a duré plusieurs tours d’horloge, la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) et ses alliés que sont Gueum Sa Bopp (GSB) et la grande coalition Wallu Sénégal se sont taillé avant-hier 11 postes d’adjoint au maire sur les 14 que compte la ville de Guédiawaye. La coalition Yewwi Askaan Wi (Yaw), s’est consolée avec juste trois postes d’adjoint au maire.

A l’issue de ces élections, le maire entrant, Ahmed Aidara, a soutenu qu’avec ce qui s’est passé, ils peuvent travailler la main dans la main. Qu’il n’y a plus de coloration politique actuellement au sein de l’équipe municipale. ‘’C’est Guédiawaye qui a gagné. Nous félicitons toutes les entités. Nous tendons la main à tout le monde et même à l’équipe sortante, dirigée par Aliou Sall. Nous tendons aussi la main à l’Etat central et au chef de l’Etat et tous ses démembrements. Le travail qui nous attend, nous avons besoin du soutien de toute la population de cette ville. C’est tout ce que j’ai à dire. Ce bureau municipal a été installé dans la paix, le calme. Je profite aussi de l’occasion pour demander pardon à tous, par rapport à ce qui s’est passé dernièrement. Que tout le monde vienne à nos côtés pour travailler Guédiawaye pour les cinq prochaines années. Sur ce challenge, je compte sur le soutien et l’appui des 86 conseillers municipaux’’, a souhaité M. Aidara.

Si M. Aidara a joué la carte de la diplomatie après les élections des adjoints au maire, ce n’est pas le cas de ses proches. D’après le chargé de communication de Yaw, le triste constat est que l’opposition a trahi le maire. Pour Mor Diaw, si Gueum Sa Bopp, la grande coalition Wallu Sénégal avaient joué leur rôle, les résultats allaient être autrement. ‘’Ce qui s’est passé est juste une trahison. L’opposition s’est désolidarisée et a poignardé Yaw. Cela ne devrait pas se passer ainsi. Mais c’est le triste constat. Nous devrons faire bloc pour affronter BBY. Mais hélas, ce n’est pas le cas. Ce qui est dommage. La dynamique de l’opposition a été brisée dans cette partie de la banlieue dakaroise. Il faut que les populations de Guédiawaye le sachent ainsi. Les populations de Guédiawaye ont été trahies par leur opposition. Il faut dire les choses telles qu’elles sont’’, a indiqué M. Diaw.

Cohabitation municipale

De son côté, l’ancien maire a soutenu que leur objectif, à savoir l’expression démocratique à travers l’installation du bureau municipal, a été atteint. Aliou Sall, en tant que coordinateur de la coalition BBY, dit être satisfait d’avoir obtenu ces résultats avec ses camarades de parti et partenaires. Ce qui leur permettra, renseigne-t-il, de façon historique, d’initier quelque chose totalement inédit, à savoir une cohabitation municipale. ‘’En présence du maire qui, certes, est prépondérant, nous aurons un bureau municipal dominé par d’autres conseillers qui ne sont pas issus des rangs de la majorité. Cela veut dire que nous BBY et nos partenaires, en toute logique, avec 47 conseillers au total, pourront participer activement à côté du maire à la gestion municipale. Nous pourrons aussi, parce que c’est cela le sens de l’exercice, contrôler l’action municipale. Comme vous le savez, dans les textes de la décentralisation, le maire a une part prépondérante et le bureau municipal, en plus du devoir d’accompagner le maire, a une fonction de contrôle, de suivi et d’évaluation. C’était donc cet exercice que nous avons souhaité la dernière fois, mais la passion l’avait emporté. Mais heureusement pour aujourd’hui, la raison est revenue‘’, a expliqué M. Sall.

Il se dit fier d’avoir entamé une nouvelle cohabitation municipale qui sera, pour leur part, empreinte de responsabilité et sera tout le temps inspirée par l’intérêt exclusif des populations de Guédiawaye. ‘’Nous sommes sûrs, si ce que nous avons constaté aujourd’hui demeure, nous pourrons avoir l’oreille attentive de l’autorité municipale et ainsi, nous pourrons, ensemble, continuer à imprimer notre ville par des actes de développement qui seront bénéfiques pour la population de Guédiawaye. Si nous avons obtenu ces résultats, c’est parce que nous avons eu un bloc de conseillers au sein de BBY, caractérisé par la solidarité, la parfaite coordination et la cohésion qui fait que nous avons conservé tous nos conseillers, le long du processus et ainsi obtenu la majorité du bureau municipal’’, s’est félicité le maire sortant de la ville de Guédiawaye.

CHEIKH THIAM