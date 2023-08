Déthié Fall du PRP et de Cheikh Tidiane Youm du Pur s'étaient donnés rendez-vous hier avec d'autres leaders de la Coalition Yewwi Askan Wi pour faire face à la presse. Ils n'ont pu accèder aux lieux de la réunion: le siège du PRP.

Après le placement sous mandat de dépôt du leader du Pastef et la dissolution de son parti, des membres de la coalition Yewwi ont été interdits d’accès aux locaux du Parti républicain pour le progrès (PRP) par des gendarmes. A la place de la conférence de presse annoncée, ils ont fait une déclaration de presse devant le siège du Parti de l'Unité et du Rassemblement (Pur). Selon le président du PRP, Déthié Fall, tous les Sénégalais sont habités par une émotion extrêmement vive d’apprendre que Sonko a été placé sous mandat de dépôt, sachant que la seule chose qui peut lui être reproché, c’est d’avoir des ambitions pour le Sénégal, un projet pour ce pays et de se mobiliser depuis lors pour ce pays, pour donner corps à ce projet.

Il faut donc lui reconnaître, selon Déthié Fall, qu’il est parvenu en un si laps de temps à convaincre beaucoup de Sénégalais à soutenir ce projet. Face à cela, la seule chose qui était attendue de l’État est d’encadrer sa participation et non d'accélérer son élimination, à travers multiples dossiers qui lui sont collés aujourd’hui et qui ont été le motif principal de la dissolution de son parti et du mandat de dépôt qu’on lui a délivré. ‘’Mais, ce que je dois dire au président de la République Macky Sall est que son entreprise, dans tous les cas, ne fonctionnera pas. Il ne peut pas réduire sous silence les opposants, la population sénégalaise et instaurer une dictature dans ce pays. C’est impossible. Cela ne se fera pas. Concernant la dissolution du parti Pastef, c’est la première fois que l’on voit la dissolution d’un parti. Et tout le monde sait le rôle d’un parti politique dans ce pays. Il y en a qui opte d’être avec le pouvoir et d’autres avec l’opposition. Il faut permettre à chaque citoyen qui le souhaite d’avoir une plateforme d’expression de ses sentiments. C’est cela qui consolide la démocratie. C’est cela qui renforce la stabilité d'un pays’’, a tonné M. Fall.

L’opposant d’ajouter : ‘’Mais si tu le prives de cette expression dans une plateforme bien déterminée, tu le pousses à s’exprimer autrement. Ce qui n'est pas bien. Il ne fallait pas du tout dissoudre un parti, mais l’encadrer pour qu’il puisse présenter son projet aux Sénégalais et laisser à ces derniers le soin de décider de qui sera leur prochain Président, de décider lequel des projets est bon. Le fait de fermer le siège du PRP est inexplicable et incompréhensible. Mais, nous tenons à lui dire que cette entreprise ne prospérera pas du tout. Il ne peut pas réduire l’opposition au silence, empêcher les opposants d’avoir des ambitions pour le devenir de notre pays. Au niveau de Yaw, nous allons poursuivre les concertations et vous revenir’’.

Pour le leader du Pur, la décision du juge d’envoyer Sonko en prison est une défaite de la démocratie du Sénégal, parce que, depuis trois ans, ils ont vu l'acharnement du régime sur Ousmane Sonko. Cela, d’après Cheikh Tidiane Youm, ne renforce point la démocratie du pays. On ne devait pas arriver à ce stade. ‘’Le vol de portable comme motif d’arrestation est juste fallacieux. Mais, ils ont profité de cette situation pour faire ce qu’ils voulaient faire, depuis le début. Nous avons vu aussi que pour faire une concertation et voir ce qu’il y a lieu de faire devant cette situation, on a été délogé par les gendarmes. C’est extrêmement grave pour un Etat de droit comme le Sénégal. La loi a été violée. Ils ne cherchent que leur intérêt. Le siège du PRP est un lieu privé. Ils viennent nous y trouver pour nous déloger sans aucune décision de justice, aucune pièce justificative. Rien ne justifie cela. On ne sait pas où ils veulent amener le pays. Il y a des choses, on ne le fait pas pour une formation politique, mais au peuple sénégalais. Il doit savoir que les dérives, c’est trop. C’est aux Sénégalais de prendre leur responsabilité’’, s’est estomaqué M. Youm.

Il considère que toutes les lignes rouges ont été franchies. ‘’Il faut résister face à cette dictature. Le peuple a trop supporté, donc c’est à eux de prendre leurs responsabilités. Trop, c’est trop. C’est une situation regrettable, donc les Sénégalais doivent prendre leur responsabilité face à ces dérives’’, a-t-il indiqué.